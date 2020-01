DRAMA U HRVATSKOM BOKSU: Ne pamti se ovakav triler oko kvalifikacija za OI; ‘Neka dođe na PH i pobijedi, u čemu je problem?!’

Drama u superteškoj diviziji oko kvalifikacija za Olimpijske igre

Nastala je čitava strka u hrvatskom boksu oko Filipa Hrgovića, Marka Miluna i kvalifikacija za Olimpijske igre. Prema posljednjim najavama, najbolji hrvatski profesionalni boksač ipak neće nastupiti na Prvenstvu Hrvatske od 23. do 26. siječnja u Zagrebu. U superteškoj diviziji će nas, prema popisu izbornika hrvatske boksačke reprezentacije Dorijana Čalića, na europskim kvalifikacijama predstavljati državni prvak Marko Milun, a kao rezerva je naveden Luka Pratljačić.

Hrgović nema na popisu za London

Hrge, tako, nema na popisu za London, za turnir koji će se održati od 13. do 23. ožujka, ali je zato iz HBS-a navedeno da je Hrgović hrvatski nositelj svjetskih kvalifikacija, koje su na rasporedu od 13. do 24. svibnja u Parizu. No, tamo može otputovati jedino ako se Milun ili Pratljačić ne kvalificiraju u Londonu, jer Hrvatska ima tek jedno zagarantirano mjesto u Tokiju po kategoriji.

Nastala zavrzlama

Hrgović je prije nekoliko dana za RTL kazao kako će se organizirati meč između njega i Miluna, a pobjednik istog osigurat će nastup u kvalifikacijama. Ako to bude Filip, to bi značilo da HBS ne bi niti jednog boksača poslao u London. Savez na turnire ima pravo poslati jednog boksača ili boksačicu po kategorij, Hrga se želi boriti protiv Miluna za poziciju u kvalifikacijama, kako se pisalo u medijima, jer drugačije ne odgovara njegovom rasporedu po kojem bi do Igara trebao odraditi dva profesionalna meča…

Stav njegovog bivšeg trenera u amaterskim danima Leonarda Pijetraja, s kojima se nije rastao u dobrim odnosima, bio je da Hrgović može u Tokio ako dođe na Prvenstvo Hrvatske i pokaže da je najbolji od svih. Međutim, njemu se ta ideja nije svidjela, a ista je odmah podijelila i javnost. Sad je nastala prava drama u superteškoj…

‘Izbornik Dorijan Čalić odlučuje, njegova je zadnja’

“Izbornik Dorijan Čalić odlučuje, njegova je zadnja. Znate dobro i sami da sam sve ja to već rekao na onoj mojoj presici, a sad će se to isto napraviti. Ništa se nije tražilo ono što nije po propisima i po pravilima, kao i moralno na kraju. A to je da najbolji boksač amater ide na kvalifikacijski turnir za OI”, kazao nam je bivši boksački izbornik Hrvatske i trener Marka Miluna u BK Leonardo, Leonard Pijetraj.

Filip Hrgović ima veliku želju otići na OI

Nije tajna kako Filip Hrgović ima veliku želju još jednom na Igre i, nakon bronce iz Rija 2016., ovog puta osvojiti toliko željeno zlato, kao i da prema pravilima ima pravo na to. No, problem bi mogao biti u načinu na koji on to želi izboriti OI jer Hrgović na račun svojih ranijih zasluga traži tretman koji njemu odgovara, i tu zapravo dolazi do nećega što na kraju može biti veliki problem, i što je dodatno zakompliciralo ovaj slučaj… Znači, Hrga želi majstoricu s Milunom ili tko god već bude prvak Hrvatske. Ne želi na Prvenstvo Hrvatske…

“Svi mi nešto želimo, ali pitanje je da li imamo pravo na to. Imaš pravo nešto željeti, ali ne možeš postupati na takav način. Svatko od nas bi htio ići na OI, ali moraš doći pošteno, moraš biti pošten prema drugima. A to je da i drugi isto boksaju, da i drugi imaju svoju priliku. Na kraju ti se dečki lome u amaterskom boksu, ne zarađuju ništa i ostali su u amaterskom boksu. Znači da bi oni čak i trebali imati prednost u odnosu na profesionalce, a nemaju nikakvu prednost”, ističe Leonard Pijetraj i naglašava još jednom:

‘Tko hoće, mora doći u ring. Prvenstvo Hrvatske je sad, morala se još prije prijaviti ekipa’

“Tko hoće, mora doći u ring. Prvenstvo Hrvatske je sad, morala se još prije prijaviti ekipa. Znači, mora se biti prvak Hrvatske da bi išao na europske i svjetske kvalifikacije i tu je priči kraj. A onda kad budu svjetske kvalifikacije, napravit ćemo meč za svjetske kvalifikacije. Tko bude najbolji, pa onda neka Hrgović dođe, pa ćemo napraviti borbu. Neka uđu on i Milun u ring, pa tko je bolji neka ide na svjetske kvalifikacije. Hrgović hoće boksati s Milunom, ako pobijedi da nitko ne ide na europske, da samo on ide na svjetske. Nema problema, evo dođeš na PH i ako budeš prvi, odlući na koje ćeš ići. Uopće nema problema, u čemu je problem? A nakon PH i europskih kvalifikacija, onda mogu njih dvoje ući u ring i tko bude bolji, neka ide u Pariz”, zaključio je Leonard Pijetraj.

Vrijedi spomenuti kako smo nazvali i predsjednika Hrvatskog boksačkog sveza Bonu Bošnjaka kako bi nam se referirao na situaciju, ali nas je zamolio da o navedenom popričamo kad se vrati iz Saudijske Arabije.