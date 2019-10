DOZNAJEMO DETALJE! DRAMA NA VAGANJU IVANE HABAZIN: Napadnut trener hrvatske boksačice: ‘Nismo znali ima li pištolj ili nož’

Dramatične scene dolaze s vaganja najbolje hrvatske boksačice Ivane Habazin i najbolje boksačice svijeta, dvostruke olimpijske pobjednice Amerikanke Claresse Shields. Prema svemu sudeći brat američke boksačice napao je trenera Ivane Habazin i nanio mu teške tjelesne ozljede.

Doznajemo kako se incident dogodio na vaganju i to kada je Ali Bashir, trener hrvatske boksačice, išao vidjeti koliko Clarissa ima kilograma. Prvo se njezina sesetra glasno derala na Bashira da se makne i unosila mu se u lice, a nakon što se on odmaknuo sve je na nekih desetak minuta utihnulo.

Međutim, nakon 15-ak minuta pojavio se, navodno Clarissin brat, koji je navodno tek izašao iz zatvora, i zaskočio s leđa Bashira. Ubrzao je korak prema treneru Hrvatice i s leđa ga udario. Bashir je pao, a daljnji sukob spriječili su prisutni. Doznajemo kako je napadač htio tući i ljude koji su ga polušavali spriječiti, ali uspio je pobjeći jer su prisutni bili su u strahu da ovaj slučajno ne nosi sa sobom pištolj ili nož.

Habazin je bila silno potresena i uplakana, a zatim je zajedno s trenerom napustila prostorije i krenula u bolnicu. Doznajemo kako će trener na kraju morati na operaciju te da je helikopterom prebačen u drugu bolnicu.

You can see Habazin on the phone crying. Her trainer was just sucker punched from behind before weigh-in here in #Flint. pic.twitter.com/6TV3tizVT9

— Jonathan Deutsch (@JonathanD_TV) October 4, 2019