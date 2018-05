DOSAD NEOBJAVLJENI DOKUMENTARAC O MIRKU FILIPOVIĆU: Ovo najbolje opisuje Cro Copovu borilačku i ljudsku veličinu

‘Jednom od životu moraš povući granicu i smatram kako je uskoro to to, pravo vrijeme za odlazak’

Na službenoj stranici Mirka Cro Cop Filipovića objavljen je dokumentarac Rizina o ovom slavnom hrvatskom borcu, koja prati njegovu posljednju borbu protiv japanske borilačke legende Tsuyoshija Kosake.

Dokumentarac počinje Mirkovim riječima:

“Napuniti ću 44 godine i stvarno mislim da je gotovo. Mislim da je onda to to. Iako to volim, iako je to moj život, iako sam posvetio čitav svoj život ovom sportu, jednom od životu moraš povući granicu i smatram kako je uskoro to to, pravo vrijeme za odlazak”, govori Cro Cop u dokumentarcu koji prati scene uoči posljednjeg Rizina…



Nadalje, Cro Cop ističe kako mora biti u kondiciji, kako mora trenirati,, da održi tijelo na TOP Razini za borbe.

Mirko spominje da je nakon osvajanja Rizinovog Grand Prixa 31.12. 2016. godine, izrazio želju da odradi još jednu borbu protiv Fjodora Jemjeljanjenka.

Cro Cop je nahvalio Kosaku kazavši kako je on istinska legenda borilačkog sporta u Japanu i tako pokazao svoju istinsku veličinu.

Inače, hrvatskog majstora borilačkih sportova očekuju još tri borbe do kraja karijere, barem je to sam tako najavio… Ona oproštajna bit će u Japanu pred svojim vjernim navijačima. Ili bi barem trebala biti, nikad ne znate s Cro Copom.

Prva je ona u Bellatoru 25. svibnja u Londonu, kad će u kavez ući s Royom Nelsonom, čovjekom koji ga je porazio u onoj borbi 2011. godine u UFC-u, u kojoj je Mirko bio ozljeđen.