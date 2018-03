DOS SANTOS SE SUSREO S CRO COPOM: ‘Mirko je jedan od najvećih uzora’

Feliz em rever @mirko_crocop um dos maiores ídolos desse nosso esporte e de quem eu sou fã. Oss obrigado pela visita! #lenda | | Glad to see @mirko_crocop again one of the biggest idols of our sport and who I'm a fan. Oss #legend

