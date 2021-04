Britanski mediji suzili su izbor mjesta borbe zapravo na samo dvije opcije, a to su mitski stadion Wembley i Saudijska Arabija. Naravno da bi logično bilo da se dva velikana britanskog boksa obračunaju na stadionu koji je simbol britanskog sporta, no zbog koronauvjeta to će biti malo teže izvedivo

Britanski boksači teške kategorije Tyson Fury i Anthony Joshua trebali bi se ove godine boriti za ujedinjenje titula i naslov svjetskog prvaka. Pregovori za ovu borbu su dugotrajni i mučni, a glavnu riječ vode promotori Eddie Hearn i Frank Warren. Joshua i Fury potpisali su ugovor da će odraditi dvije borbe, a ukupna vrijednost tih mečeva trebala bi iznositi oko 200 milijuna funti odnosno oko 230 milijuna eura.

No Hearn je u podcastu Behind the Gloves otkrio kako su se obje strane dogovorile oko mjesta i vremena borbe.

“Obje strane su potvrdile odabir lokacije koja ih zadovoljava i sad smo u fazi finaliziranja dogovora s njima, u sjajnoj smo poziciji. Mogu slobodno reći da u ovom trenutku imamo ponudu, svi smo se s njom složili i idemo dalje”, rekao je Hearn, ali nije htio još uvijek otkriti dok ne izdaju službeno priopćenje.

“Neću vam reći gdje će se meč održati, no obje strane su prihvatile prijedlog i to je odabrana opcija. Uskoro ćete imati datum i službenu najavu”, rekao je Hearn.

Brojna nagađanja

Britanski mediji suzili su izbor mjesta borbe zapravo na samo dvije opcije, a to su mitski stadion Wembley i Saudijska Arabija. Naravno da bi logično bilo da se dva velikana britanskog boksa obračunaju na stadionu koji je simbol britanskog sporta, no zbog koronauvjeta to će biti malo teže izvedivo.

Hearn je izjavio da bi rado da na Wembleyu ovaj meč gleda 100 tisuća ljudi, ali da je to gotovo nemoguće. Vidjeli smo i što može ponuditi Saudijska Arabija, gdje se u programu borbe Joshue i Ruiza borio i Filip Hrgović. Novac i uvjeti koje Arapi nude sigurno je primamljiv…

Što se datuma tiče, borba bi trebala biti zakazana na ljeto, i to ne prije završetka Europskog nogometnog prvenstva, kao neki okvirni datum spominje se 24. srpanj, iako je Furyjev menadžer Frank Warren rekao da bi ta borba mogla biti zakazana za kolovoz, čak i za rujan.