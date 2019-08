DETALJ KOJI SU MNOGI PREVIDJELI: Evo dokaza koliko je Miočićev preokret zaista bio čudesan

Najbolji indikator koliko je ova borba bila spektakularna svakako je broj značajnih udaraca

Američki borac hrvatskog porijekla, 36-godišnji Stipe Miočić pobijedio je 40-godišnjeg Amerikanca Daniela Cormiera nokautom u četvrtoj rundi u borbi održanoj u kalifornijskom gradu Anaheimu te tako vratio UFC naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji koji mu je isti borac prije 13 mjeseci preoteo u Las Vegasu.

Ono što gotovo nitko ne ističe jest da je Miočiću ovo bila već peta borba za titulu, a nije to bila tek takva borba već gotovo pa povijesna.

Čudesna borba

Naime, Cormier je bio dominantan u prve dvije runde i dobro je isprebijao Stipu te ga je u jednom trenutku doveo na rub tehničkog nokauta, kada ga je zbio uz ogradu i počeo bombardirati udarcima u glavu. Srećom, Stipe je dobro branio glavu, a sudac je osjetio da nema ugroze i dozvolio je nastavak meča. Miočić se izvukao iz nepovoljne situacije, ali Cormier ga je nastavio mlatiti.

Bilo je to tako sve do četvrte runde, odnosno treće kada je Miočić malo počeo uzvraćati. No, u četvrtoj rundi Miočić mijenja taktiku i razornim udarcima u tijelo počinje polako uništavati Cormiera. Svakim udarcem u predio jetre nanosio mu je bol i izbijao zrak sve dok Cormier više nije mogao i na sekundu je spustio ruke. Tada je uslijedila eksplozija udaraca u glavu i tehnički nokaut.

Miočić rekorder

Ono što iznenađuje jest Miočićev preokret. Najbolji indikator koliko je ova borba bila spektakularna svakako je broj značajnih udaraca. Cormier je Stipu udario čak 181 put, a dobio je 123 udarca. Dakle, Miočić je s 58 značajnih udaraca manje dobio meč, a razlika bi bila puno veća da Miočić Cormiera nije završio s dvadesetak udaraca. Vjerovali ili ne, Miočić je proizveo drugi najveći preokret u povijesti UFC-a.

Tri od pet preokreta dogodili su se u teškoj kategoriji. Rekorder ja Silva koji je 2010. godine u srednjoj kategoriji zaostajao 60 udaraca za Sonnenom, a onda mu je izveo polugu i natjerao ga na predaju borbe. Miočić je za njim zaostao samo dva udarca. Međutim, Miočić drži rekord kada je u pitanju teška kategorija. Do sada je prvi bio Lesnar koji je s svladao 2010. godine Carwina nakon što je primio 30 udaraca više.

Pao je tu i još jedan rekord. Brojka od 304 značajna udarca na meču Miočića i Cormiera ujedno je UFC-ov rekord po broju udaraca na jednom meču za titulu teške kategorije.