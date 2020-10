DETALJ KOJI OTKRIVA KOLIKO JE HABIB ZAPRAVO UNIKATAN BORAC: Usred najvažnijeg meča u karijeri napravio je nešto nevjerojatno

Habib je prisilio svog protivnika na predaju borbe gušenjem u drugoj rundi

Dagestanski borac, Habib Nurmagomedov okončao je svoju ne tako dugačku, ali nevjerojatno uspješnu UFC karijeru pobjedom u drugoj rundi protiv Justina Gaethjea i tako je obranio naslov lake kategorije i na koncu se umirovio s omjerom 29-0.

Habib je prisilio svog protivnika na predaju borbe gušenjem u drugoj rundi, ali mnogima je promakao detalj da je Nurmagomedov borbu mogao završiti i nekoliko trenutaka ranije, ali na sasvim drugi način. Naime, mogao je završiti Gaethjea polugom na ruci, ali je u posljednji trenutak odlučio kako će ipak ugušiti protivnika, a vjerovali ili ne, postoji razlog.

Nije htio ozlijediti protivnika

Bivši teškaški prvak, Daniel Cormier, rekao je da mu je Habib nakon meča što se zapravo dogodilo.

“Habib mi je rekao da je primijetio kako Justin neće tapkati ni slučajno. Znao je da to ne planira napraviti. Poluga na ruku iz trokuta je bila omiljena pozicija njegovog preminulog oca, to je bio najdraži očev način za završiti borbu. Krenuo je zbog toga napraviti polugu na ruku, ali se sjetio onog što je Justin govorio u intervjuima o tapkanju i nije ga htio ozlijediti pred roditeljima. To je jedini razlog zašto je borbu završio trokutom na vrat”, poručio je Cormier.

Kazao je kako ga nije htio ozlijediti pred njegovim roditeljima. “Rekao mi je da ga nije htio ozlijediti pred njegovim roditeljima. Ako zaspe, probudiš ga i dobro je. Tim riječima mi je objasnio svoj potez. Nije htio slomiti ruku Justinu pred njegovim roditeljima”, objašnjava Cormier.