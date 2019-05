‘Wilder plasira mnogo udaraca otvorene šake. Mislim da bi ga sudac izvan SAD-a zbog toga sankcionirao’

Deontayja Wildera (40-0-1, 39 nokauta) nadolazećeg vikenda čeka novi izazov u karijeri. Aktualnog vlasnika WBC teškaškog pojasa se, uz Anthonyja Joshuu, smatra kraljem teške kraljevske kategorije i kao takav je mamac borilačke publike. Na njihovu i radost svih koji vole ovu plemenitu vještinu, “Brončani bombarder” u nedjelju ujutro po hrvatskom vremenu ulazi u ring Barkleys centra u Brooklynu protiv izazivača Dominica Breazealea (20-1, 18 nokauta).

Prijenos toga meča moći ćete od 3.30 gledati u spektakularnoj borilačkoj noći na RTL televiziji. Inače, između Wildera i Breazelea postoji netrepeljivosti. Njih dvojica se ne vole još od veljače 2017. kada su se “zakačili” u hotelu, pa je sada profesionalni i sportski susret podignut na višu, osobnu razinu.

Netrpeljivost između Wildera i Breazelea

I dok Breazeale prijeti Wilderu da će mu jednom zauvijek začepiti usta, ovaj mu uzvraća da mu se ne piše dobro i da ga očekuje katastrofa u tom meču koji će pratiti svi boksački zaljubljenici u Wilderov lik i djelo, odnosno poznavatelji i pratitelji boksačkih zbivanja u teškoj kategoriji. Jer, obojica su nokauteri, udarači. Breazeale bilježi samo jedan poraz u karijeri, i to onaj protiv Joushue 2016. godine.

“Nekako imam osjećaj da su svi šampioni uzeli meč odmora. I Joshua, i Wilder, i Fury uzeli su si za protivnike boksače koji nisu, da ne kažem, iz top postave. Kao da ih nemaju potrebu obraniti prema pravilima koje nalažu te njihove federacije, kao da se žele nekako odmoriti jedni od drugih”, kazao nam je u uvodu razgovora proslavljeni bivši hrvatski boksač Željko Mavrović i nastavio:

“Čini se kako se ovdje radi o možebitnom pripremanju marketinške cijene, trenutka za meč Wildera i Joshue, pa da se taj sudar titana cjenovno nabrije do maksimuma.”

Wilder ima 39 nokauta, Breazeale 18

Wilder ima 39 nokauta i poznat je po moćnim udarcima koji krenu otpočetka susreta i traju dok protivnik nije nokautiran. No, poznato je da Wilder ima specifičnu, rekli bismo dosta ograničenu tehniku udaranja jer se kasnije počeo baviti boksom, na granici legalnog. Udara dosta visoko, često ti udarci završavaju na potiljku protivnika. Wilder je neobično sirov i nedovršen boksač, ali ga to čini i teškim za pročitati jer dosta stvari, ako ne i sve, ne radi kako bi trebao, ali opet zato i jest tako dobar. Izuzetno je eksplozivan, prava je životinja u ringu koja melje udarcima…

“To je istina. On u toj jednoj, prije bih rekao završnoj seriji, kad krene u seriju i masakr, na način na koji on obično završava svoje borbe, plasira mnogo udaraca otvorene šake. Mislim da bi sudac koji bi to i tako okarakterizirao, dao javnu opomenu te prekinuo meč. Točnije, suci izvan SAD-a bi neke njegove udarce gledali kao ilegalne, nedopuštene. Dokle god su mečevi u Americi, jer SAD je gladan šampiona, pogotovo teške kategorije, američki suci će to dopustiti i takve ćemo stvari gledati tijekom Wilderovih mečeva.

Možda je i to jedan od razloga zbog čega Wilder ne izlazi izvan granica Amerike, ne dolazi primjerice boksati na Otok ili bilo gdje u Europu… Znači, taj dio njegova završetka i udaraca, koji nisu samo u potiljak nego su i zadani, plasirani otvorenom šakom, riječ je o nepravilnom udarcu. Tako bi to gledao dobar sudac, sudac koji bi štitio i jednog i drugog boksača. To mu ne bi bilo dopušteno. Iskreno, ne mogu se sjetiti da je on profesionalno boksao negdje u Europi, negdje izvan granica Amerike”, objašnjava nam “Šaka sa Srednjaka”.

Richard Towers: ‘Wilder udara šest puta jače od Joshue’

Inače, umirovljeni boksački teškaš Richard Towers, čovjek koji je proteklih godina odradio stotine sparinga praktički sa svim eminentnim boksačima na vrhu svjetske scene, govori kako Deontay Wilder udara šest puta jače od Anthonyja Joshue. Bilo je u njegovim sparinzima boksačkih šampiona svih vrsta, ali i onih najuglednijih poput Wildera, Joshue ili Vladimira Klička…

“Gledajte, on je veliki udarač. On i pravilno može udariti izuzetno opasno i moćno, ali ovo tu je definitivno nešto što je sporno. Pogledajte samo te snimke, i sami ćete to vidjeti. Uzmite nekoliko ozbiljnih boksačkih sudaca, oni koji znaju bodovati i koji znaju vidjeti faul, sigurno će reći da su to sve ozbiljni faulovi, prekršaji”.

Wilder u svom posjedu ima pojas koji manjka Anthonyju Joshui, meč ove dvojice čitav boksački svijet s nestrpljenjem očekuje u ultimativnoj borbi za ujedinjene svih teškaških pojaseva, da bi postao apsolutni prvak svijeta. No, bez obzira gdje se ta borba održala, čisto sumnjamo da će u njoj suci dopuštati takve udarce Wildera….

“Ma mislim da bi mu suci sankcionirani takve udarce, da se borba održi na Otoku, vjerujem da bi… Ja nekako vjerujem i da Joshua i njegova ekipa promotora (čitaj Eddy Hearn), ima bolje uvjete, imaju bolju organizaciju, te u konačnici mogu platiti više obojicu, u slučaju da se dogovore da boksaju u Velikoj Britaniji. Ova borba Wildera i Breazealea je samo jedna od na putu prema borbi desetljeća Joshua – Wilder”, zaključio je Željko Mavrović.