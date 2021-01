Miočić i Ngannou borit će se 27. ožujka na priredbi UFC 260.

Ono što se nagađalo, sad je dobilo svoju potvrdu. Predsjednik najelitnije organizacije slobodne borbe u svijetu Dana White u Abu Dhabiju, nakon prvog UFC-ova spektakla ove godine, potvrdio je da će revanš između Stipe Miočića (20-3 MMA, 14-3 UFC) i Francisa Ngannoua (15-3 MMA, 10-2 UFC) biti već u ožujku, prenosi MMAJunkie.

Ngannou već mjesecima želi svoju priliku za naslov

Borba za naslov UFC-ova prvaka teške kategorije održat će se 27. ožujka na UFC 260 eventu, za koji se još ne zna gdje će se održati. Miočiću će to biti peta obrana UFC naslova u karijeri, a upravo jedna od tih pet bila je protiv Kamerunca Ngannoua prije tri godine kada ga je deklasirao u Bostonu. Stipe je na tom UFC 220 eventu u siječnju Ngannou demonstrirao silu i školovao ga. Borbu je prebacio u parter, a prije toga izdržao je sve njegove nalete. Ngannou se nakon prve runde umorio i Miočić ga je uništio.

Međutim, od tad pa do danas Ngannou je napredovao u parteru, općenito kao borac u UFC-u, stoga će njihov drugi duel u kavezu biti sasvim druga borba. Ngannou je na glasu kao najjači i najopakiji udarač u UFC-u, dok je Stipe najveći teškaš ikad. Pa ajmo vidjeti kako će ta rat u kavezu završiti…

Ngannou već mjesecima želi svoju priliku za naslov. Miočić je nakon pobjede nad Danielom Cormierom čime je završila njihova trilogija, tražio pauzu kako bi se, između ostalog, posvetio i obitelji, no Kameruncu je to silno smetalo i putem medija je naglašavao kako želi tu borbu, kako nije pošteno da Miočić drži pojas i da on ne dobiva priliku za napad.

White priznao

Na novinarsko pitanje je li istina da će glavna borba na UFC-u 260 biti između Miočića i Ngannoua, a ne ona između Volkanovskog i Ortege, kako je bilo najavljeno, White je reagirao teatralno…

Okrenuo se prema osobnoj asistentici, pitao je “Je li 27. ožujak točan datum?”, zatim se okrenuo novinaru i odgovorio mu:

“Čestitam, provalili ste me”.

Prema saznanjima američkih medija, pobjednik borbe trebao bi u kavez s po mnogima najtalentiranijim UFC borcem ikad Jonom Jonesom, koji je napustio titulu u poluteškoj kategoriji i karijeru odlučio nastaviti u teškoj. Baš neki dan objavio je Jones i trenutnu kilažu koja iznosi 113 kilograma čistih mišića.