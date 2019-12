‘Da, naravno da da, on je najdominantniji borac. No, nešto želim raščistiti, to što je on najdominantniji ne znači da je najbolji svih vremena’

Ugledni američki ESPN odlučio se pozabaviti najboljim MMA borkinjama i MMA borcima posljednjeg desetljeća. Nakon vrlo pažljivog seciranja scene od strane njihovih novinarskih perjanica, izabrali su po troje nazvavši ih “najdominantnijima”. To su neporaženi Dagestanac Habib Nurmagomedov (28-0-0), najbolji P4P borac današnjice i aktualni prvak u poluteškoj kategoriji Jon Jones (24-1-0) i nevjerojatni Demetrious Johnson (27-3-1).

Ariel Helwani sve objasnio

Trojica novinara koja su birala najdominantnije su Brett Okamoto i Marc Raimondi, a najpoznatiji među njima je Ariel Helwani koji je bez ikakve dvojbe ustvrdio da je upravo aktualni prvak u lakoj diviziji “najdominantniji UFC borac u povijesti”. Helwani nije siguran je li Dagestanac GOAT (najveći svih vremena), ali ne dvoji niti najmanje da je najdominantniji….

No, to je on još prije naglasio u razgovoru za svoj ESPN za koji analizira i sudjeluje i u ostalim novinarskim oblicima i zadacima…

‘To što je on najdominantniji ne znači da je najbolji svih vremena’

“Da, naravno da da, on je najdominantniji borac. No, nešto želim raščistiti, to što je on najdominantniji ne znači da je najbolji svih vremena pa niti čak P4P kralj, da je GOAT. Izgubio je samo jednu rundu u svojoj UFC karijeri, treću protiv Conora McGregora. Prebija svoje suparnike. Da, ovaj čovjek, u ovom trenutku, najdominantniji je borac u povijesti ovog sporta”, naglasio je Ariel Helwani.