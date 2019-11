ČULI SMO SE S HRGOM U MIAMIJU: Nikad nije bio u ovakvoj situaciji; ‘Čitav svijet gledat će prema Diriyahu, naravno da ću ući uz Thompsona’

Razgovarali smo s najboljim hrvatskim profesionalnim boksačem Filipom Hrgovićem

Ono o čemu se proteklih dva i pol tjedna govorilo i pisalo, sad je dobilo i konačnu potvrdu. Najbolji hrvatski profesionalni boksač Filip Hrgović (9-0) svoju desetu profi borbu imat će 7. prosinca na spektakularnom eventu u organizaciji Eddiea Hearna u saudijskoj Diriyah Areni. Borba Hrgovića i iskusnog Erica Moline (37., 27-5) protiv kojeg će braniti svoj internacionalni WBC pojas, moći će se u Hrvatskoj UŽIVO gledati samo na RTL televiziji kao i RTL PLayju.

Molina ima iskustvo boksanja protiv velikih imena i za svjetski naslov

Iskusni Amerikanac u karijeri je odradio 27 mečeva, tek ih je pet izgubio i to od najvećih boksača današnjice poput Anthonya Joshue (30., 22-1-0), Deonteyja Wildera (34., 41-0-1), borio se i protiv Dominika Brazealea (34., 20-2-0). Od Wildera je izgubio 2015. godine kada su se borili za IBF naslov, a Joshua je bio jači godinu kasnije u borbi za IBF titulu.

Bit će jedna od ukupno tri borbe (Hunter – Povetkin, Quigg – Carroll) prije revanša Anthonyja Joshue i Andyja Ruiza u spektaklu vrijednom 100 milijuna dolara…

Veliki korak naprijed

Veliki je to korak naprijed za Hrgu koji se sad već 4 tjedna priprema za ono što dolazi. Dobili smo ga u Miamiju, gdje već tri tjedna od ukupno osam tjedana odrađuje u obliku drugog dijela priprema za najveću borbu svoje dosadašnje karijere. Iako, u današnjem sportu, a posebno u boksu, svaka slijedeća je ona najveća… Hrgović je to htio jer želi samo najbolje u ringu…

Život Filipu u Miamiju, kaže nam on sam, godi i zbog klime i zbog mogućnosti, grada kao takvog. Sve mu u Miamiju odgovara. Dobro mu dođe da se makne i od medijskih napisa i događanja u hrvatskom boksu, iako je posvećen samo i isključivo sportu i slijedećoj borbi. Kaže nam Hrga kako u Miamiju ima svoj mir i sve moguće uvjete, ali i kako je cilj jednog dana sve preseliti u Zagreb i pripremat se u dvorani koju je grad Zagreb u Jelkovcu napravio za njega.

Život u Miamiju mu odgovara

“Ma da se nalazim na Marsu, meni bi dan izgledao isto. Evo, danas sam se digao u šest ujutro. U sedam sam već bio u dvorani. Odradio sam dvanaest rundi trčanja uz brdo s nekim vježbama. Sad doručak, odmor, ručak i poslije podne ponovno trening. Moj vam dan izgleda uvijek jednako”, kazao je u uvodu razgovora Filip Hrgović i nastavlja:

“Trening, odmor, trening… Nisam ja Miami izabrao zato što se radi o poznatom turističkom odredištu ili zbog sličnih stvari, nego zato što je tu moj trener Pedro Diaz s kojim radim. Njegov kamp nalazi se u Miamiju. Ali, spojilo se ugodno s korisnim. Baš mi odgovara grad. Lijepa klima, jako lijep grad, opuštena atmosfera. Sviđa mi se biti to. Ovdje imam sve da bi napredovao, još ipak nisam toliko ime niti toliko bogat da bi treneri dolazili kod mene. Sad je takva faza u karijeri. Moram učiti, graditi ime i renome. To je život boksača i šampiona. Nema ništa od priča. Treba se dokazati u ringu.

‘Treniram kao nikad. Imat ću tri sparinga’

Sve ide prema planu, treniramo jako, kao nikad do sad. Mislim da sam bolji nego ikad. Sljedeći tjedan kreću sparinzi za Molinu. Imat ću dva boksača u ringu. Doći će u Miami iskusni Francuz Johann Duhaupas koji se borio s Deontayjem Wilderom za titulu. Doći će jedan mladi i talentirani Britanac. Kažu da je velika nada, Fabio Wardley. Bit će tu i jedan Belgijac. Znači, tri sparing partnera, nikad više nisam imao prije meča. Nikad niti jače nisam trenirao. Jako sam zadovoljan svojim kampom”, objašnjava nam Filip Hrgović koji je, prema BoxRecu, 14. teškaš svijeta, a prema nekim drugim službenim ljestvicama u TOP 10.

Molina je, s druge strane, na 36. mjestu. No, ranking ne govori puno o Amerikancu koji je najveći podvig svoje karijere ostvario kada je nokautirao Tomasza Adameka u 10. rundi i sebe gurnuo u meč za naslov s Joshuom. No, nikad nije zakoračio stepenicu više u svojoj karijeri. Uvijek je ostao prekratak. Bio je u Rimu, ali nije vidio papu…

O jakom teškaškom cardu u Londonu 2020.?

“On je najteži borac i najveće ime na mom teškaškom cardu. Borio se za svjetsku titulu. Ovo je najveći iskorak za sad za mene i što se tiče protivnika i same priredbe. Znači, radi se o undercardu megaborbe Andy Ruiz Jr – Anthony Joshua. To će biti jedna od najvećih priredbi u povijesti, gledajući prema uloženom novcu. To je ono što sam ja htio od početka, velika imena. Sretan sam s odabirom. Vjerujem da ću odraditi dobar meč”, rekao nam je Filip koga smo upitali jesu li bila istinita medijska pisanja o tome kako Eddie Hearn želi organizirati i realizirati spektakularni teškaški card? Oleksandr Ušik, Dereck Chisora, Dillian Whyte, Alexander Povetkin, Filip Hrgović, Michael Hunter, Dave Allen, samo su neka od imena koja, navodno, Hearn želi imati na istoj priredbi. Boxing News 24 objavio je da bi u tom slučaju najvjerojatnije ukrstio rukavice s Allenom…

NAJMOĆNIJI ČOVJEK U SVIJETU BOKSA PRIPREMA NEVIĐENI SPEKTAKL: Na njemu želi i Filipa Hrgovića

Eddie Hearn has stated he wants to put on a card next February consisting entirely of heavyweights. – Oleksandr Usyk

– Dereck Chisora

– Dillian Whyte

– Alexander Povetkin

– Filip Hrgović

– Michael Hunter

– Dave Allen 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/F2XUOAioHm — Boxing For All (@BoxingForAlI) October 28, 2019

“Nešto mi je moj promotor spomenuo da će slijedeći event biti u veljači slijedeće godine u Londonu, veljača ili ožujak u Londonu. No, onda mi je napomenuo da ne mislim o tome nego o prvoj borbi, onoj s Molinom. To mi je sad najbitnije. Stvarno je čast biti dio takve jedne priredbe, boksačkog događaja koji će zauvijek ostati zapisan u boksačku povijest. Trebam se pokazati cijelom svijetu u svom najboljem svijetlu. Vidjet ćemo onda. Tko god i kad god. Britanci, Amerikanci, netko treći. svejedno mi je… Želim samo u ringu dokazati da mogu, da znam i da pucam visoko”.

‘Vjeroatno po prvi put u povijesti boks iz boksačkih meka Las Vegasa, New Yorka ili Londona seli u Saudijsku Arabiju’

Team Sauerland i Hrgovićev menadžer Željko Karajica potpisali su copromotion ugovor s Edijem Hearnom za pet mečeva, znači preostala su još tri…

“Veliki je to bio korak za mene, a još me toga čeka u karijeri. Evo, sad će oči cijelog svijeta biti uprte u priredbu u Saudijskoj Arabiji. To je novo tržište za boks koje osvojiti. To je vjerojatno prvi put u povijesti da boks iz boksačkih meka Las Vegasa, New Yorka ili Londona seli u Saudijsku Arabiju. Sudar Ruiza i Joshue bit će jako dobar meč.

Obojica su jako motivirani. Joshu o ovom meču ovisi cijela karijera, Ruiz s druge strane je naglasio kako ne želi da mu ovo bude samo njegovih pet minuta, nego želi biti i dalje prvak i slaviti i u revanšu. Čeka nas jako dobar meč. Na strani sam Joshue jer je jako motiviran, vratio se u glavi na način života kakav treba imati, na režim treninga kakav treba biti i mislim da je to puno ozbiljnije shvatio nego prvi put kad je izgubio svoje pojase prvaka”, istaknuo je Filip koga smo za kraj upitali hoće li i u Saudijskoj Arabiji u ring ući uz Thompsonove taktove i svoju himnu Geni kameni…

“To je moja ulazna pjesma i naravno da će se i ovog puta ona puštati”.