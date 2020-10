ČUDESNI I NIKAD VIĐENI POTEZ U SLOBODNOJ BORBI: O njezinom debiju i onom što je napravila upravo priča čitav borilački svijet

Prvu borbu u četvrtak u Milanu održane Bellator 247 priredbe odradile su dvije profesionalne debitantice, mlada 19-godišnja grapplerica Jade Jorand iz Francuske i iskusnija slovačka kickboksačica te bivša WAKO prvakinja, Monika Tochlikova.

Borba od koje se nije puno očekivalo završila je zapravo najzanimljivijim potezom na cijeloj priredbi. Tochlikova je Francuskinju na tapkanje navela zahvatom iz “superguard” pozicije nazvanim “scorpion crunch”.

There’s a first time for everything!

🎙 @JohnMcCarthyMMA says he’s never seen the "superguard" (🦂 aka scorpion crunch) pulled off in #MMA & Monika Tochlikova made it happen at #Bellator247.

