Cro Cop u gipsu: ‘Poljubio me je Chuck Norris!’

Mirko Filipović najavio je spektakularan oproštaj od profesionalne karijere. U zagrebačkoj Areni 10. ožujka sprema se borba koja bi trebala biti kruna Cro Copove karijere: ‘Želim dovesti vrhunskog protivnika’, kaže Mirko.

“U UFC-u sam definitivno doživio kraj, ali ne mogu reći da je ovo kraj jer planiram napraviti veliki oproštajni spektakl u Areni 10. ožujka sljedeće godine. Želim u Zagreb dovesti vrhunskog protivnika i otkloniti tu mrlju što sam izgubio zadnju borbu u UFC-u. To je za mene jedna velika mrlja, nisam opravdao svoju reputaciju”, najavio je Mirko u razgovoru s Fani Stipković za Red Carpet, a pred kamerama se pojavio sa zagipsanom rukom, nakon operacije koju je imao prošlog tjedna.

“Deset dana prije borbe mi je na treningu pukao biceps i tetiva mi se odvojila od kosti. Bila je dosta teška ozljeda, bilo bi najpametnije da sam otkazao tu borbu, ali nisam mogao, šest mjeseci sam se spremao i bez obzira na opasnosti išao sam do kraja. Na kraju krajeva me ta ruka i došla glave, iako ne želim tražiti nikakve alibije, to je sad glupo. Međutim, ta ruka me došla glave jer se nisam mogao braniti. Moram biti realan i priznati, ja sam se potrošio u tjelesnom i u psihičkom smislu, treninzi su me ubijali, taj režim, disciplina… Pa ja bih isto volio nekad s prijateljima izaći van, a to svih ovih godina nisam mogao.”

“Poznati te obožavaju, čula sam da je Chuck Norris tvoj veliki fan”, pitala je Fani.

“Upoznali smo se u Las Vegasu na zadnjoj PRIDE-ovoj priredbi, prišao mi je, čak me je poljubio, i tako smo malo porazgovarali, onako malo kurtoazno i baš mi je bilo nekako drago. Ipak je Chuck Norris velik, bez obzira na te glupe i ponekad vulgarne viceve o njemu… On je bio vrhunski i kao borac, bio je dvostruki ili trostruki prvak svijeta u karateu.”

“Jesu li ti žene u tvoje zlatno doba bacale brojeve telefona, nudile se…”

“Mene su to ljudi često pitali, ali nikad u životu nisam imao takav slučaj. Možda jesam dva-tri puta, ajde. Kad sam prvi put bio u Las Vegasu, na pres-konferenciji su mi ženske bacale papiriće, gurale su mi ih u džepove kako sam se probijao kroz masu ljudi, doslovce sam jedno 15 papirića izvadio s tim imenima. Ne znam što je sve bilo, Amanda, Jessica, ovakva, onakva, i brojevi telefona…”, otkrio je Mirko i dodao kako ipak nije pokleknuo:

“Al’ nema od toga ništa, i da jesam takav… Na to su u UFC-u upozorili sve borce i meni su osobno rekli. To je Amerika, nešto sasvim drugo. Mogu njih 14 biti normalne skroz, koje bi se htjele možda upoznati i ne znam što od mene, ali možda bi jedna od njih htjela doći u sobu i onda kaže: ‘Da se dogovorimo odmah – il’ ću te prijaviti za silovanje ili ćeš mi dati određenu svotu novca. Aj se ti onda pravdaj da nisi. To nije vrijedno toga”, zaključio je Mirko.