CRO COP SE PRISJETIO JEDNOG OD NAJTEŽIH DANA U ŽIVOTU: ‘Nije to bila moja volja, već viša sila’

Gotovo godinu dana kasnije Cro Cop se na Facebooku prisjetio svog pomalo tragičnog kraja karijere

Legendarni hrvatski MMA borac i kickboksač Mirko Filipović, obznanio je svijetu, na podosta šokantan način, prije nešto manje od godinu dana da se mora oprostiti od profesionalnih borbi. Cro Cop je tada otkrio kako je nekoliko dana morao provesti bolnici zbog moždanog udara i u suzama je rekao da se više nikada neće smjeti boriti.

Danas, gotovo godinu dana kasnije Cro Cop se na Facebooku prisjetio svog pomalo tragičnog kraja karijere, ali kaže kako on sada uživa u životu.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti…

“Prije točno godinu dana odradio sam posljednju borbu u svojoj dugoj karijeri. Nije to bila moja volja, već viša sila, ali što je, tu je! Tako je moralo biti! Više se ne borim, ali i dalje uživam u treninzima, možda čak i više nego prije. Usprkos 10 operacija, tromboze i disekcije vertebralne arterije (moždani) uspješno sam se oporavio, sjajno se osjećam i sada treniram iz gušta, ne radi “moranja” jer me čeka nastup. I nema ljepšeg osjećaja od onog nakon dobrog treninga! I odličan je osjećaj biti u dobroj formi i osjećati se dobro. A to bez treninga jednostavno ne ide! Jutros odradio bicikl sobni, vijaču, šado box par rundi, dobro istezanje i 100 zgibova! Na moju veliku žalost, više ne trčim radi ozlijedjenih i izoperiranih koljena, ali sve nadoknadim kroz vožnju bicikla i preskakanjem vijače jer je to znatno manje opterećenje za koljena.Večeras opet u dvoranu, samo za zagrijavanje radim 100 marinaca pa onda sve ostalo, istezanje, šado, hrvanje, vreća. Sve se može kad se hoće! Trenirajte i bavite se bilo kojim sportom! Fizička neaktivnost se skupo plaća i dovodi do propadanja tijela, ali i uma! Zato bavite se sportom – i bez isprika, barem pola sata za sebe i svoje zdravlje se uvijek nađe”, napisao je Mirko.