CRO COP PRED NOVU BORBU: Mirko oprezan, ali samouvjeren. Ima i poruku za one koji se ‘čupaju’, a ona im se neće svidjeti

Roy Nelson je svladao Mirka 2011., sad bi slika trebala biti drugačija

Deset dana udaljen je Mirko Filipović od novog izazova, u Londonu ga 25. svibnja čeka Roy Nelson u, recimo to tako, uzvratu borbe koju je Cro Cop izgubio 2011. godine. U najavi onog što ga očekuje legendarni hrvatski MMA borac za Sportske novosti je istaknuo:

“Radujem se jako jer ne mogu otići iz sporta a da se ne revanširam Royu Nelsonu. Dat ću sve od sebe da ga pobijedim. Ja sam bolji borac od njega u svakom segmentu borbe. Naravno, nije to jamstvo pobjede. Ovo je kontaktni, borilački sport. Roy Nelson ima iznimno jak udarac te najtvrđu bradu. Nitko ne može podnijeti toliko teških udaraca kao on. To je, zapravo, njegova najveća kvaliteta. Naravno to ne znači da ga se ne može pobijediti, srušiti.”

Spreman za borbu

“Konačno, i on je dvaput nokautiran, učinili su to Mark Hunt i Andrej Arlovski. Međutim, kada se čovjek samo sjeti kolike je i kakve on udarce u glavu doživio i ostajao na nogama… Svi ostali su ga na bodove tukli, od Miočića, Santosa, Cormiera… Velim, to mi je velik izazov.”

Mirko nije izgubio borbu u posljednjih osam ulazaka, Nelson u ritmu poraz-pobjeda provodi posljednjih sedam.

“Ja sigurno živim discipliniranije od 99% boraca. Recimo, Roy sigurno nije pazio previše na neke stvari, poput prehrane. To kad-tad dođe na naplatu, ali kažem, on je uvijek opasan. Ide naprijed, odličan je parteraš, iako izgleda nezgrapno, debelo, ali on je pravi majstor brazilskog jiu-jitsua. Ide na rušenja, a na meni je sve to spriječiti. Kondicijski sam dobar, tako se i osjećam. U odnosu na našu posljednju borbu nisam ni ozlijeđen.”

Ovaj dio o ozljedi nešto je na što se Filipović ne želi ‘vaditi’, no podsjeća:

“Činjenica je da sam ušao u tu borbu ozlijeđen, s puknutim bicepsom i tetivom. Nije bio baš najpametniji potez s moje strane, ali s druge strane ja sam takav lik. Nikad nisam otkazivao borbe, a tu sam konkretno čekao 6 mjeseci, tri mjeseca sam se spremao. Na doslovno posljednjem treningu puknuli su mi biceps i tetiva. Još sam putovao u njegov rodni grad Las Vegas. Pustinjska klima, ima i malenu nadmorsku visinu, sve su to detalji koji utječu. Sad će biti malo drukčije. Ja sam zdrav, a on dolazi u Europu, na moj teritorij. Vjerujem u svoju pobjedu.”

Imamo sve za sport

Teško je reći koliko je još borbi i pobjeda pred njim, no Mirko ostavlja dojam da sve više gleda prema mirovini.

“Dosta mi je stresova. Proputovao sam cijeli svijet. Samo u Japan sam letio više od 50 puta. Koliko sam se puta doslovce ohladio od straha zbog nekih turbulencija u zraku. Gutam knedlu, samo gledam stjuardesu kako ona reagira, je l’ se i ona uplašila ili ne. Sjećam se jednog polijetanja iz Frankfurta prije 10-20 godina, nebitno. Zima je bila, oluja, tek smo se podigli na 500 metara kada smo počeli propadati, ljuljati se, naginjati. Počeli smo se moliti… Nije samo taj stres, nego onda i svi nastupi, sparinzi, treninzi, ozljede. Ja si mogu dopustiti mirovinu.”

Poznat je Cro Cop po tome da ne preskače treninge, poznat je i po tome da ne poznaje lakši put i ne priznaje izmišljene isprike. Slaže sa sa državnom tajnicom za sport, proslavljenom skijašicom Janicom Kostelić koja kaže da je infrastruktura svuda oko nas.

“U potpunosti se slažem s Janicom! Mi za nogomet pogotovo imamo izgrađenu infrastrukturu. Ma, o čemu govorimo?! Imamo arene i atletske staze, sve što im treba. Ima li dovoljno lopti, tenisica i kopački? Pa što treba više? Postoje i fizioterapeuti. Oni koji kažu, ‘kako onaj u Realu dolazi na stadion u Ferrariju, a ja u autobusu?’, poručujem da će cijeli život i ostati u autobusu jer tako razmišljaju. Nemojte mi se samo ‘čupati’. Ako netko pretrči upola manje to je zato što nema kondicije, a zašto nema kondicije? Što, treba li novac da bi se trčalo? To su gluposti. Ja dan-danas prvi dođem na trening i zadnji odlazim”, zaključio je Mirko Filipović.