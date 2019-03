CRO COP OBJAVIO KRAJ KARIJERE: ‘Imao sam moždani udar prije tjedan dana, moram se boriti za život’

Najveći borac kojeg je Hrvatska imala više nikad neće u ring

Mirko Filipović najavio je kraj karijere u Dnevniku Nove TV! “Neće biti borbe s Fedorom. Nikad se neće dogoditi. Imao sam moždani udar prije tjedan dana!”, rekao je Mirko Filipović u eteru Nove TV.

Ovaj puta nema povratka

“Mogao bih se rasplakati sad, ali to je to. Mir?, Kongo? Fjodor? Ništa od toga, nikad se neće dogoditi. Imam probleme s vratom, hvata me nesvjestica čim se okrenem. Išao sam na magnet vrata, kolor dopler, sve je bilo OK. Bolovi su me smetali, mislio sam da tako mora biti. I onda sam zarotirao vrat deset puta u jednu pa drugu stranu, i pao u nesvijest!”, rekao je Mirko pa dodao:

“Imam probleme s vratom, hvata me nesvjestica čim se okrenem. Cijela bolnica to zna, imao sam moždani udar. Taj je izljev mogao otići lijevo, mogao je desno, pukla mi je žila.”, istaknuo je Cro Cop.

Ne smije više primiti udarac

Odlučio je pojasniti i kako je točno došlo do toga.

“Nema to veze s borbom, vrat mi je preopterećen s 30 godina treninga . Bio je jedan nagli pokret i sad doslovce borba za život!”, rekao je pa nastavio:

“Ne smijem primiti ni blaži udarac, tri mjeseca ni lakši trening, samo šetnje. Bilo koji oblik sklekova, vožnje biciklom, povisuje tlak i može izazvati novo krvarenje. A novi moždani moga bi biti smrtonosan. U boljem slučaju. U gorem mogao bih biti oduzet u rukama i nogama, da nisam svjestan okoline.”, kazao je Mirko.

Kulminacija godina borbe

Dugo je imao problema, ali nije ni slutio koliko su oni ozbiljni dok skoro pa nije bilo prekasno.

“Prije zadnje borbe nije bilo nikakvih znakova, ali vrat me boli dva mjeseca. Zacrni mi se pred očima kad se okrenem. Prošlog sam vikenda morao voziti u Vinkovcima 50 metara unatrag i dvaput sam morao stati, sve mi se zacrnilo. Onda sam zateturao i pao u nesvijest. Prijatelji su se oko mene počeli smijati ‘Kako si to uspio napraviti?!’, misleći da je to jedna od mojih šala. Ali kad sam počeo stenjati od bolova, shvatili su da nije šala. Okrenuli su me na bok i potom odvezli u bolnicu u Dubravu.”, dodao je Mirko. pa posebno istaknuo:

“Bit ću discipliniran s terapijom, borbe nema više nikad, petorica liječnika došla su mi to reći. Mogu se kockati s koljenom i nečim drugim, ali s mozgom ne”, rekao je Mirko Filipović i završio razgovor.