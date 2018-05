CRO COP DETALJNO SE PRISJETIO KOBNOG TRENUTKA: ‘Dok još mozak nije percipirao bol, mislio sam da je pukla podnica kaveza’

Legenda slobodne borbe kreće s oporavkom od teške ozljede

Mirko Filipović nakon operacije ligamenta koljena uspješno se oporavlja u svojem dom u Borčecu. Cro Cop se ovog petka trebao boriti protiv Roya Nelsona na Bellatorovom eventu 200, ali zbog teške ozljede zadobivene na treningu, meč je otkazan.

“U prvoj sekundi, dok još nije mozak percipirao bol, mislio sam da je pukla podnica kaveza. To se čulo…ljudi su u teretani to čuli. Nevjerojatno da se to tako čulo! Ja sam pao dolje, nisam mogao, naravno, od boli sam pao dolje. Prvo što sam pitao Stipu (Drviša) u šoku: ‘jesi ti to čuo?’. Kaže on ‘jesmo’, i oni su svi stajali okolo, i dečki su dotrčali iz teretane vidjeti što je to puklo. Nevjerojatno, nisam znao da to tako pukne”, prepričao je Mirko kako je to izgledalo za Novu TV.

MIRKO FILIPOVIĆ I NA OPERACIJSKOM STOLU POKAZAO POZITIVAN DUH: Cro Cop zbijao šale s doktorom koji mu je jako poznat

Hrvatski MMA borac imao je dogovorenu za borbu i u srpnju te na staru godinu. Od prve je odustao, ali od druge još nije.

“Pa vjerujem da ću ja u prosincu sigurno nastupiti. Možda čak i ranije, ovisno o tempu oporavka. Ja vjerujem da ću se ja dobro oporaviti. Ja sam u vrhunskoj formi, taman sam završio taj kamp, sve su to faktori koji utječu. Po nekim medicinskim knjigama oporavak traje šest mjeseci, ali to je sve individualno. To je nekakav prosjek. Kao kažete kod nas prosječna plaća je 6.000 kuna. A 80%” ljudi ima 3.000 kuna, a ima ih koji imaju po 25-30.000, jel tako?”, zaključio je Filipović za Novu TV te poručio kako već za dva tjedna kreće s vožnjom bicikla.