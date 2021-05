Derrick Lewis stao je sinoć pred novinare i objasnio kako stvari stoje, a usput je i požurio malo Ngannoua i UFC da konačno objave službeni datum borbe njega i Ngannoua

Polako, ali sigurno raspliće se situacija u teškoj UFC-ovoj kategoriji. Kako je rekao Dana White, Derrick Lewis i Francis Ngannou borit će se za titulu prvaka. Nije to još službeno, no veliko je pitanje što će biti s još dvojicom velikana u toj kategoriji.

Jon Jones se nešto premišlja, htio bi odmah u borbu za naslov prvaka, no Lewis će imati prednost. White je rekao da bi se Jones mogao boriti s Miočićem, no, ako ne želi, da je spreman Stipi ponuditi novu šansu za obranu naslova prvaka.

Derrick Lewis stao je sinoć pred novinare i objasnio kako stvari stoje, a usput je i požurio malo Ngannoua i UFC da konačno objave službeni datum borbe njega i Ngannoua.

‘Stipe ne želi revanš’

“Nije još ništa službeno. Čini se da se on još uvijek želi boriti sa Jonesom. Želi me ignorirati. Nadam se da će to postati službeno. Borio bih se za 8 milijuna dolara. Mislim da nisam pohlepan“, rekao je Lewis kojeg su pitali je li moguće da će Stipe Miočić dobiti revanš protiv Ngannoua.

“Stipe ne želi revanš“, rekao je Lewis pa odgovorio na pitanje je li frustriran tolikim iščekivanjem oko potvrde borbe njega i Ngannoua.

“Stvarno nisam frustriran. Ako želi ići okolo i pokazivati pojas za svoju državu, to je OK i s time nemam problema. Ovdje sam i mogu ga čekati sve dok ne bude spreman. A ako to i ne bude slučaj – i s time sam OK. Ako se želi boriti s Jonesom, neka to i učini. Ja se mogu boriti sa Stipom. A ako žele da ja budem taj koji će se boriti s Jonesom, onda ćemo ići u tom smjeru. Stvarno se ne zamaram time”, rekao je Lewis pa se onda našalio na račun Ngannoua.

“Kad stojim kraj Ngannoua, zbog njega izgledam debeo. Tko ga jebe… Jebeš Francisa, pojedi malo Popeyea“, našalio se Lewis koji je rekao kako nije baš prijatelj s Ngannouom, ali ni da ga ne mrzi.

“Ne volim ja nijednog borca s kojim se borim. To je mentalitet s kojim ulazim u svaku borbu. Ne želim biti prijatelj ni s jednim od njih. Tko ih jebe…“, izravan je bio Lewis.