‘Moja ostavština i moja priča neće u sebi imati podatak da mi je titula oduzeta, evo im je i neka ju nose’

Naslov prvaka UFC-ove poluteške kategorije Daniel Cormier osvojio je 2015. godine u meču protiv Anthonyja Johnsona, branio ju je uspješno triput, ali i upisao poraz protiv Jona Jonesa, borca protiv kojeg neuspješno pokušao prvi put doći do nje. Poražen je Cormier i u drugom pokušaju protiv Jonesa, no taj je ishod borbe poništen nakon što je pobjednik pao na dopinškom testu. Protiv Volkana Oezdemira početkom godine obranio ju je i posljednji put nakon čega se vratio u kategoriju teškaša pobjedom protiv Stipe Miočića iz čijih je ruku uzeo taj pojas UFC-ova prvaka.

Večeras slijedi borba za naslov najboljeg poluteškaša u UFC-u, a to znači da Cormier ostaje bez titule. Ipak, odlučio je tako sam, dogodit će se to na način na koji on to želi. Pojasa se, naime, sam odrekao.

Njegova odluka

“Danas ću napustiti titulu poluteške kategorije. Neću dozvoliti da mi ju itko oduzme jer oduzimanje titule znači da si napravio nešto krivo. A ja nisam. Tako da mi ju neće oduzeti, nakon što sam je uspješno branio tri i pol godine”, prenosi njegove riječi portal Fightsite.

“Radije ću otići na ovaj način, uzdignute glave kakav sam uvijek i bio. Neću dozvoliti da povijesne knjige pišu kako mi je titula oduzeta, posebno jer sam je branio ove godine. Dobio sam priliku boriti se u teškoj kategoriji i prihvatio sam ju. Borio sam se tri puta u 2018. godini, niti jedan prvak nije aktivan kao ja i mislim kako sam svakako borac godine. Moja ostavština i moja priča neće u sebi imati podatak da mi je titula oduzeta, evo im je i neka ju nose”, poručio je Cormier.