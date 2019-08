CORMIEROV REKORD U OKTOGONU POKAZUJE MIOČIĆEVU PRAVU MOĆ: Unatoč svemu Stipe je vratio naslov prvaka

Priznao je sad već bivši prvak da je zanemario taktiku te da se nije držao dogovora s trenerima i zato platio veliku cijenu poraza

Stipe Miočić novi je UFC-ov prvak u teškoj kategoriji. U noći sa subote na nedjelju Stipe je u oktogonu u Anaheimu tehničkim nokautom svladao Daniela Cormiera te tako u svoje ruke vratio pojas prvaka.

Iako je do četvrte runde primio gotovo dvostruko više udaraca, većinu od njih u glavu, zbog čega je imao problema i s vidnim poljem, Stipe Miočić nije pokleknuo i nijednog trenutka nije ustuknuo pred aktualnim svjetskim prvakom, koji je još jednom vrlo dobro koristio brzinu svojih ruku i vrlo često na kratkoj distanci laktovima zadavao teške udarce nekadašnjem prvaku i svom izazivaču. Nakon borbe se oglasio Daniel Cormier.

Nije vidio taj udarac

“Osjećao sam kao da sam bio jako dobar. Bacio je taj udarac desnicom u četvrtoj rundi i završio posao. Bio je odličan, napravio je sjajan posao. Inače vidim udarce koji dolaze, ali ovo nisam mogao izbjeći”, rekao je Cormier na konferenciji za medije nakon borbe.

Naravno, bilo je i priče o njegovom odlasku u mirovinu.

“Puno puta temeljimo odluke na emocijama, ali ja nisam takav tip. Moram porazgovarati sa ženom i s trenerom pa ćemo odlučiti”, rekao je Cormier.

Stipe se u ringu pojavio nekoliko kilograma lakši nego u prošloj borbi pa je Cormier upitan je li osjetio da je Stipe brži nego prošli put.

“Nisam mislio da je brži, mislim da se večeras nije toliko umarao kao kad je bio nešto teži. Borili smo se skoro četiri runde. Nisam gledao borbu pa ne znam kako mi je toično išlo, ali mislim da sam bio dobar”, rekao je Cormier.

Rekordni gubitnik

Priznao je sad već bivši prvak da je zanemario taktiku te da se nije držao dogovora s trenerima i zato platio veliku cijenu poraza.

“Strategija je bila hrvanje. Treneri su me molili da se hrvam i tu sam razočarao trenere. Nisam radio ono za što sam trenirao. Molili su me da se nastavim hrvati, nisam ih slušao i platio sam cijenu”, priznao je Cormier.

Cormier je srušio UFC-ov rekord za najviše pogođenih udaraca u porazu, no nije mu to pomoglo da dođe do pobjede nad Miočićem.

“Nisam znao koliko puta sam ga udario, ali vidio sam da je ozlijeđen. Ali znao sam da ima jaku bradu i da će biti teška borba. Razumijem motivaciju da mi se osveti. Stipe je uvijek bio dobar. Mislio sam da će prva borba biti kao ova današnja”, rekao je Cormier”