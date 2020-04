Kako je rekao bivši prvak, ako se datum pomakne do kasne jeseni ili zime, on se neće boriti, već će otići u mirovinu. Ova borba bi za 41-godišnjeg Cormiera posljednja u karijeri

Sva su se velika sportska događanja pauzirala osim jednog. Dana White ostaje pri svom naumu da se održi UFC 249 na kojem će glavna borba biti ona Tonyja Fergusona i Justina Gaethjea. Naravno, Ferguson i Khabib bili su u planu, no Dagestanac nije htio u jeku koronakrize doći u SAD.

Puno će ovisiti o tom eventu. Dugoočekivana borba Daniela Cormiera i Stipe Miočića je još uvijek na čekanju, a uspješno održavanje ovog eventa moglo bi ju pogurati naprijed. Cormier je i sam izjavio da mu ne bi bio problem boriti se pred praznim tribinama bilo gdje, samo da se ta borba održi. I to što prije.

“Sve je sada do mene i do Miočića. Obožavam pubiliku. Ona eksplozija s tribina kad sam ga nokautirao u Las Vegasu je bila fantastična. Imao sam čitavu karijeru velikih trenutaka i volio bih imati još taj jedan trenutak, volio bih se još jednom boriti”, rekao je Cormier u razgovoru za MMA Junkie Radio.

Cormier se usporedio s NBA zvijezdom Vinceom Carterom koji se u svojoj 43. godini nije stigao na propisan način oprostiti od lige jer će košarka vjerojatno završiti za ovu sezonu.

Još se ne zna datum

UFC bi se, s druge strane trebao održati. 18. travnja je datum koji se čeka. Dana White rekao je da će iznajmiti otok na kojem će se održavati borbe, a sve će se to prenositi na internetu i televiziji.

“To je ono što me uzbuđuje kao natjecatelja. UFC nastavlja održavati borbe, nije se puno toga otkazao ni promijenilo. Ako je to tako, onda mislim da ćemo se Stipe i ja boriti. Za mene je to jako osvježavajuće, jako uzbudljivo za čuti”, zaključio je Cormier.

Datum borbe jo je uvijek nepoznat. Treba najprije pričekati kako će proći kontroverzni Whiteov projekt UFC 249. Ako to prođe bez posljedica na zdravlje borkinja i boraca, onda u igru sigurno upadaju Miočić i Cormier.

Inače, i Stipe Miočić rekao je da mu se nije problem boriti usred pandemije koronavirusa, no Cormier forsira da se njihov treći meč održi što prije. Kako je rekao bivši prvak, ako se datum pomakne do kasne jeseni ili zime, on se neće boriti, već će otići u mirovinu. Ova borba bi za 41-godišnjeg Cormiera posljednja u karijeri.