CORMIER ŽESTOKO NAPAO MIOČIĆA UOČI BORBE GODINE: ‘Ma on priča gluposti pa svi su vidjeli što sam napravio’

Miočić u meč ulazi kao branitelj naslova prvaka teške kategorije i titule najopakijeg borca na svijetu

Sljedećeg vikenda, u noći sa subote na nedjelju, na rasporedu je UFC-ov meč godine, završetak napete trilogije između dvojice ponajboljih teškaša svih vremena, Stipe Miočića i Daniela Cormiera. Miočić će po treći put za redom u kavez s Cormierom nakon što je u prvom meču izgubio pojas i zatim ga godinu dana kasnije vratio.

Miočić u meč ulazi kao branitelj naslova prvaka teške kategorije i titule najopakijeg borca na svijetu prema UFC-u, ali kao i u prethodna dva meča neće imati nimalo lak posao.

‘On priča gluposti’

Cormier je itekako spreman na ovaj okršaj i čini se da nikada nije bio gladniji jer ipak ovo mu je, kako je sam više puta najavio, posljednja borba u karijeri bez obzira na ishod.

“Dobro se osjećam, ali umoran sam jer sam odradio duge pripreme. Takve su bile jer želim protiv Stipe napraviti uspjeh. Oporavit ću se do onda i biti potpuno spreman”, rekao je Cormier u subotu tijekom prijenosa UFC Fight Nighta 174.

A zatim je odlučio i malo provocirati Miočića, odnosno komentirao je njegovu tvrdnju da ga je u prvom meču slučajno pobijedio.

“Miočić je u krivu kad kaže da sam ga prvi put slučajno pobijedio. Ako pogledate vrijeme koje smo zajedno proveli u kavezu, jasno je da sam većinu vremena vodio. On priča gluposti, ali nemam problema s tim, to me zapravo motivira. Svi su vidjeli da sam ga pobjeđivao”, rekao je Cormier.