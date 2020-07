CORMIER UOČI VELIKOG OKRŠAJA POSLAO PORUKU STIPI MIOČIĆU: ‘Bio bih glup ako bih pomislio da me taj tip ne može pobijediti’

Osvrnuo se i na Stipinu taktiku koja se sastojala od snažnih udaraca u tijelo zbog kojih je Cormier na kraju završio na leđima

Stipe Miočić, američki borac hrvatskih korijena i aktualni prvak teške kategorije UFC-a, 15. kolovoza će braniti naslov u konačnom trećem obračunu za redom s Danielom Cormierom. To je možda i najiščekivanija borba u povijesti UFC jer ulog nikada nije bio toliko velik. Pobjednik će iz oktogona izaći kao najveći UFC-ov teškaš u povijesti.

Cormier je najavio odlazak u mirovinu nakon te borbe, a pojavile su se naznake da bi i Miočić mogao to napraviti pogotovo u slučaju pobjede. Nepunih mjesec dana prije okršaja oglasio se Cormier koji je rekao kako neće ponoviti grešku koja ga je protiv Miočića koštala poraza.

“Prošli put sam zabrljao, mislim da sam gadno zabrljao i to na više načina”, izjavio je Cormier u razgovoru s ESPN-ovim novinarom Arielom Helwanijem.

“Toliko mi se toga događalo u životu i na neki način mi odvraćalo pozornost. Bio sam fokusiran na ulogu trenera i mnogo drugih stvari da sam jednostavno zabrljao. Nisam bio dobro pripremljen i umorio sam se. Priznajem, umorio sam se u tom meču. On me izudarao s onim udarcima pred kraj. Osjetio sam one udarce u tijelo, a uzdrmao me i onima u glavu. Moja reakcija tada je izostala i moje tijelo nije pronalazilo odgovor jer sam bio toliko umoran. To si više nikad neću dopustiti. Uspije li me ponovno uzdrmati, moram mu uzvratiti baš onako kao što sam to radio u drugim situacijama tijekom svog života. No, to nisam napravio prošli put i s time moram živjeti svakoga dana. Svi mi govore kako stalno imam ljude oko sebe… Ali kada ostanem sam onda se znam pogubiti u svojim mislima i razmišljati o stvarima koje nisam napravio i zbog kojih sam izgubio prošli put”, objasnio je Cormier.

‘Želim da pobijedi bolju verziju mene’

“Osjećao sam se vrlo ugodno jer sam mislio da sam bolji. Da ne bude zabune, i dalje mislim da sam bolji, ali tada kao da sam sve to potvrdio nakon prve runde u kojoj sam ga pogađao s gotovo pa svime što sam bacio. Mislim da sam čak nakon borbe imao 70 posto pogođenih udaraca. Jedva sam promašivao. Kad pogledam taj meč, mislim da me pobijedila jedna loša kombinacija svega toga i ne mogu prestati razmišljati o tome”, rekao je Cormier te dodao:

“Morao bih biti glup da mislim kako me lik poput njega, s takvim postignućima, ne može pobijediti. Ako to zaista i bude slučaj, onda neka pobjedi moju najbolju verziju, a ne nekoga tko se vratio s manje od godinu dana od operacije leđa, nekoga tko nije bio u najboljem tjelesnom stanju i tko se nije mogao pripremiti da bude onakav kakav zaista je. To je sve što želim. Želim se pojaviti u pravom izdanju i kao takav vjerujem da mogu pobijediti u tom meču”, zaključio je Cormier.