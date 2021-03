DC je analizirao borbu za naslov teškaškog prvaka

Legendarni MMA borac Daniel Cormier osvrnuo se borbu između Stipe Miočića i Francisa Ngannoua tijekom nove epizode DC&Helwani showa na ESPN-u. Osim što je izrazio oduševljenje novim prvakom sa simpatijama je govorio o svom nekadašnjem rivalu s kojim je odradio tri borbe.

“Ono što mi je kao sportašu i komentatoru bilo jako teško je trenutak kad je Stipe bio u svom kutu između prve i druge runde. Rekli su mu što mora napraviti i kako mora podići svoju aktivnost, na što je on samo rekao ‘znam’. No, bio je to tužan trenutak. Ja sam se osjećao tužno zbog njega jer sam osjetio kako je on shvatio da će to biti jako teško. Mi kao sportaši znamo kad će biti teško. Znam da je on prvak koji nikad neće odustati od izazova i uistinu je on tu drugu rundu pokušao biti aktivniji. Ali, mislim da je shvatio kako će ga podizanje aktivnost baciti u veće probleme, nakon svega što je doživio prvu rundu”, rekao je Cormier i nastavio.

Sympathizing with Stipe Miocic as an athlete, @dc_mma explains why it was “hard to watch” Miocic in his corner after the first round at #UFC260 pic.twitter.com/LIulqLoE17 — ESPN MMA (@espnmma) March 29, 2021

“Bilo je teško gledati i bio sam tužan. Djelovao je obeshrabreno, nakon što je srušen te je izgubio prvu rundu. Osim toga, izgubio je tehničku udaračku bitku. Svuda gdje je smatrao da ima prednost, u prvoj je rundi izgubio. Zbog toga je to bilo tako teško gledati”, poručio je.

Miočić i četiri godine mlađi Ngannou, koji je prvi afrički prvak teške kategorije, borili su se prije u siječnju 2018. kada je američki borac slavio nakon pet rundi. Ngannou je do sada upisao 16 pobjeda, od čega četiri prije ove nokautom u prvoj rundi, i tri poraza u UFC-u. Miočić je do sada ostvario 20 pobjeda i doživio četiri poraza.