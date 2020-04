Ako se situacija ne popravi do nakasnije do jeseni, borbu Miočića i Cormiera nećemo uopće ni gledati

U prvoj borbi slavio je Daniel Cormier, u drugoj mu je Stipe Miočić na spektakularan način uzeo titulu, a treća borba trebala je biti ultimativni okršaj teške kategorije u UFC-u.

No globalna pandemija koronavirusa pomrsila je planove svima, pa i UFC-u. Majstorica Miočića i Cormiera trebala bi se dogoditi u kolovozu ove godine, ali raspored je nesiguran.

Dok neki čekaju da se situacija popravi, Stipe Miočić ju popravlja tako što radi u vatrogasnoj postrojbi u Clevelandu.

“Fokusiran sam na svoje intervencije. Ne samo da sam položio zakletvu, nego doista želim pomoći onima kojima je hitna pomoć potrebna. Nadam se da ću se uskoro vratiti borbama i da će se situacija normalizirati, ali zasad učinimo nešto za svoje zajednice”, napisao je Stipe na svoj Twitter.

‘Ohrabruje me to’

Uskoro se javio i njegov budući protivnik koji je imao samo riječi hvale.

“Vidio sam neki dan da je Stipe rekao kako briga oko borbe trenutno nije nešto oko čega ‘razbija glavu’. On je jedan od onih koji pokušavaju spašavati živote i njegova odgovornost trenutno nisam ja, ali nije niti UFC. Njegova odgovornost sad su svi oni ljudi s područja Clevelanda kojima je potrebna pomoć Stipe vatrogasca, a ne Stipe teškaškog prvaka svijeta. Vjerujem da je on sada fokusiran na prave stvari, ali sam isto tako sretan i ohrabruje me to što je ponovno barem fizički spreman početi s poslom koji i meni ide u korist”, rekao je Cormier.

Ako se situacija ne popravi do nakasnije do jeseni, borbu Miočića i Cormiera nećemo uopće ni gledati. Najavio je tako Daniel Cormier u razgovoru s američkim medijem Essentially Sports u kojem je napomenuo da se planira umiroviti u tom slučaju.