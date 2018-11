CORMIER PROGOVORIO O REVANŠU PROTIV MIOČIĆA: Bivšem se prvaku riječi vladara među teškašima neće svidjeti

‘To bi mogla biti oproštajna borba za starog DC-a’

Daniel Cormier je pobjedom u borbi večeri tijekom eventa UFC 230 održanog u New Yorku obranio pojas UFC-ova prvaka teške kategorije. Derrick Lewis morao je tapkati nakon što se našao pred gušenjem u čvrstom zagrljaju borca koji je ujedinio naslove poluteške i teške kategorije.

Kako bilo, Cormier je spreman za još jedan meč. U vjerojatno posljednjem izlasku u borbe pod okriljem UFC-a trebao bi se u ožujku namjeriti na bivšeg prvaka Brocka Lesnara, a bude li mu to i posljednja borba ondje uistinu, to znači da Stipe Miočić neće biti u prilici braniti pojas koji je izgubio od Cormiera.

Oproštaj protiv Lesnara

Do titule najjačeg u teškoj kategoriji Miočić je stigao u borbi protiv Fabricija Werduma, a uspješno taj pojas branio u mečevima protiv Alistaira Overeema, Juniora dos Santosa i Francisa Ngannoua. Protiv Cormiera, za kojeg tvrdi da bi slavio u mečevima s njim u devet od deset puta, naletio je na šaku koja ga je uspavala. Željan je američko-hrvatski borac prilike za uzvrat, no čini se da do nje neće stići.

Naime, Cormier je prokomentirao vjerojatni okršaj protiv Lesnara i kazao:

“Da. To bi mogla biti oproštajna borba za starog DC-a. To je ludo kada malo razmislite, zar ne? Imam priliku da odem na vrhu. Predvoditi event s Lesnarom u Vegasu. Imati najveću borbu karijere dva tjedna prije 40- og rođendana. To je ludo… Izgleda da bi me 2. ožujka 2019. mogli po posljednji put vidjeti u Octagonu.”

Miočić će teško do borbe

Cormierove riječi prenosi portal Fightsite, tako i njegovu izjavu o mogućem sučeljavanju s Miočićem. Ovako stoje stvari po tom pitanju:

“Ako se Lesnar ne može boriti i Jones izgubi od Gustafssona, onda ću se boriti protiv Stipe. Ako nije Lesnar u teškoj, onda će biti Stipe. On zaslužuje revanš. Ja nikada nisam rekao da ga ne zaslužuje. Ali nisam htio prihvatiti borbu s njim tri tjedna prije održavanja eventa. Morate to razumjeti. Ne želimo riskirati svoj najbolji proizvod ako imamo samo tri tjedna. Bolje je odraditi kompletne pripreme ako ćemo se ponovno boriti s njim.”