CORMIER PODIVLJAO, PROVOCIRAO, A MIOČIĆ MU JE SAD ZAČEPIO USTA: Prvak ga je ‘riješio’ sa samo nekoliko riječi

Borba s Miočićem bit će Cormierova posljednja u karijeri

Američki MMA borac Daniel Cormier po tko zna koji put prozvao je Stipu Miočića te ga je pozvao da potpiše ugovor za njihov treći i konačni obračun. Cormier je to napravio tijekom gostovanja u podcastu Ariela Helwanija.

“Idemo prvače. Potpiši ugovor. Što radiš? To je glupost. Shvaćam da si vatrogasac, shvaćam da si tip koji pomaže ljudima u ovoj krizi, svi ti se divimo na tome, ali ti si i prvak svijeta. Idemo to napraviti. Potpiši ugovor”, poručio je Cormier te rekao da želi u oktogon u kolovozu te nastavio provocirati Stipu.

“Mislim da sam ga tako jako prebio u prvoj rundi da sam izgubio poštovanje prema njemu. Nakon toga sam spustio ruke jako nisko i nisam se više borio onako kako se inače borim. Opet ću ga tako prebiti. Bolji sam borac od Stipe Miočića. Poštujem ga, mislim da je sjajan tip i dobar uzor, ali bolji sam od njega. I želim to dokazati. Nikada nisam trebao izgubiti tu borbu. Nikada nisam trebao izgubiti od Stipe Miočića. To će biti jedna od stvari za kojima ću najviše žaliti. Izgubio sam od Jona Jonesa, dobro sam se borio, ali bio je bolji. Stipe Miočić nije bio bolji od mene i to ću žaliti cijelog svog života, što sam dopustio da me pobijedi. Nikada se to nije trebalo dogoditi”, zaključio je Cormier.

Stipe gospodski

Iako su mnogi očekivali žestok odgovor Stipe Miočića na ovakve provokacije, prvak teške kategorije bio je u ovoj situaciji izrazito smiren i realan.

“Nikad nisam bježao pokušavajući se boriti s nekim drugim, kao što je on. Samo ne mogu trenirati i nema šanse da to bude u kolovozu, što priča on? Kad budem imao mogućnosti trenirati u kampu, bit ću tu. Sad nemam sparing-partnera, kavez, ništa. Cijeli je Ohio zatvoren”, rekao je Stipe u intervjuu za ESPN.

Prvak je rekao kako njemu nije bitno kad će borba biti, ali prvo moraju za to postojati uvjeti. Inače, Stipe je u vatrogasnoj službi i pomaže svima kojima je to potrebno. Borba s Miočićem bit će Cormierova posljednja u karijeri.