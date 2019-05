CORMIER POBJESNIO NAKON ŠTO GA JE MIOCIC NAZVAO IDIOTOM: ‘Stipe, kujin sine…’

Nije se Cormier zaustavio na tome. Na Stipine riječi odgovorio je dosta žestoko

Najbolji UFC borci današnjice Daniel Cormier i Stipe Miocic ponovo će u ring na radost brojnih fanova slobodne borbe u cijelom svijetu. Sve do početka fizičke borbe trajat će verbalni rat između dvojice boraca, a na redu je nakon Miocica sad bio Cormier.

Miocic je prije nekoliko dana u intervjuu na ESPN-u nazvao Cormiera “idiotom” te rekao da se ne želi zamarati s njegovim riječima. Američki borac imao je što za reći na tu temu.

“Stipe me može zvati idiotom i kako god želi, na kraju će dobiti batina. Već prvi put sam ja bio posljednji koji se smije, a tako će biti i ovog puta Nakon ove borbe bit će mu jako teško vratiti se gdje je bio jer ću ga slomiti. Znam što je meni napravila druga borba protiv Jonesa, umalo me slomila. No, svo moje životno iskustvo oko oca, rođaka, kćeri i cimera, sve to me je učinilo osobom koja je mogla na stvari pogledati iz perspektive gdje nije sve crno kao što izgleda. Kad se on nađe u toj situaciji, njemu će to biti previše. Bit će nepovratno!”, objasnio je Cormier.

“Kad sam prvi put to čuo sam pomislio ‘Stipe, kujin sine’, no zapravo mi se to svidjelo. Uoči prvi borbe je bio sav tih i pristojan, uopće nije imao ambicije graditi borbu. Sad je barem glasan po pitanju toga što želi i kako se osjeća. Reci mi kako se osjećaš, reci mi da me želiš prebiti. Kad ja tebe opet prebijem bit ćeš u jako tamnoj prostoriji, bit ćeš gotov”, rekao je Cormier, a njegovu izjavu prenio Fightsite.

Do početka borbe proći će još tri mjeseca, a čut ćemo i vidjeti još mnogo ovakvih prepirki prije nego što dvojac 17. kolovoza stupi u ring u kalifornijskom gradu Anaheimu.