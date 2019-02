CORMIER ‘OPLEO’ PO MIOČIĆU: UFC-ov prvak očitao Stipi lekciju i rekao nešto što mu se neće svidjeti

‘Posljednje što pada na pamet kad se o njemu misli jest kako leži nokautiran u Octagonu’

‘To što Daniel Cormier suosjeća sa Stipom Miočićem ne znači i da će mu dati ono što želi’, uvod je teksta objavljenog na mmafighting.com nakon što je prvak UFC-ove teške kategorije gostovao u emisiji MMA Hour.

Cormierov pojas želi Miočić koji ga je dulje vrijeme i svojatao. Postao je američko-hrvatski borac rekorder po broju obrana naslova prvaka teške kategorije nižući suparnike jednog za drugim po osvajanju naslova. Triput ga je Miočić uspješno branio prije no što mu ga je Cormier uzeo pobjedom u prvoj rundi tijekom UFC-ova eventa 226.

‘Ne dugujem ništa’

Ono što Cormier zamjera Miočiću je činjenica da se ovaj nije borio od tog poraza pa se pita odakle mu pravio tražiti revanš govoreći pritom da mu ga prvak ‘duguje’.

“Shvaćam njegovu poziciju, bio sam u njoj. To gori u vama i proždire vas, a posebice nakon što je izgubio na onakav način. Jasno mi je to. Ali, nikome je ništa ne dugujem. Rekao sam već prije da on zaslužuje priliku. Rekao sam to. Zaslužuje revanš ne budem li se borio sa Brockom Lesnarom. Stojim pri tome. Ali ne možeš samo ići okolo i govoriti: ‘Duguješ mi’.”

‘On je sjajan, ali…’

“Ne želim sjediti ovdje i loše govoriti o Stipi. Meni je on drag. Mislim da je dobar momak. Fantastičan je otac. On je i stup zajednice. Izvrstan je borac. Mislim da je sjajan. Ali ne možeš sjediti i govoriti: ‘Duguje mi’.”

“Kad sam je prvi put izgubio od Jonesa mislio sam: ‘Kad bih barem dobio još jednu priliku’. Nisam sjedio i čekao. Vratio sam se poslu i pokušao ponovno zaslužiti priliku ako mi je nisu htjeli dati. Nisam bio prvak, stvari su bile drugačije, ali odmah sam zakazao borbu kojom sam se želio vratiti na put do te borbe. On nije to napravio. Tu se pitam što se događa? Zašto se on još nije borio?”

Samo je jedan način

“Idi i prebij nekoga, onda te ne mogu ignorirati. Može nekoga ponovno pretući i situacija će se promijeniti. Posljednje što pada na pamet kad se o njemu misli jest kako leži nokautiran u Octagonu.”