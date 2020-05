Onaj “bljesak” Francisa Ngannoua u oktogonu zasjao je tako jako da je borba Stipe Miočića i Daniela Cormiera postala prioritet. UFC mora konačno omogućiti Kameruncu da se bori za naslov prvaka.

Miočić prije svog susreta s Ngannouom mora pobijediti Daniela Cormiera u trećoj borbi koja će se vjerojatno održati u kolovozu. Ako se odgodi sve do jeseni, Cormier će u mirovinu, ali je počeo pritiskati Miočića da ta borba bude što prije. U suprotnom je najavio da će se on boriti protiv Ngannoua za titulu, što i nije baš utemeljeno.

MIOČIĆEV RIVAL OTKRIO EKSKLUZIVU USRED PODCASTA: Najpoznatiji MMA novinar nije mogao vjerovati što se događa

“Ako se Stipe neće boriti, ja ću se boriti s Ngannouom. Francis je zaslužio borbu za naslov prvaka, može se boriti protiv mene za pojas”, grmio je Cormier nakon UFC-ovog eventa.

“Bit ću vam iskren, imam svo poštovanje ovog svijeta za Francisa Ngannoua. Ali ne bojim se. Borit ću se sa svakim bilo kad. Volim Francisa. Mislim da je on sjajna osoba. Volio bih se boriti sa sa Stipom, ali on se ne želi boriti. Uzet će mu pojas kao što su to prije radili i organizirati borbu mene i Francisa za titulu. Vrlo je jednostavno – morate se boriti ako ste prvak”, zaključio je Cormier.

ŠEF UFC-A PRED CIJELIM JE SVIJETOM PROZVAO MIOČIĆA: On i Cormier žele ga prisiliti na vrlo riskantan potez

Nije dugo trebalo ni Stipi Miočiću da mu odgovori. Borbe će, kako kaže Stipe, ipak biti.

“Već sam rekao da sam spreman za borbu protiv DC-a. On samo voli raditi buku. Moja ekipa radi na osiguranju lokacije za trening i datuma za borbu s UFC-om. Imam pet pojasa doma, ne trebam ništa čekati. Da nisam imao potrganu mrežnicu, već bih se borio i umirovio DC-a”, napisao je Miočić na svoj Twitter.

I’ve already said I’m going to fight DC. He just likes to make noise. My team is working on securing a training location and dates w UFC. I have five belts at home. I don’t need to sit on anything. If I didn’t have a torn retina, I would’ve already fought & retired @dc_mma . #SM https://t.co/6ZHnd1xhlg

— Stipe Miocic (@stipemiocic) May 11, 2020