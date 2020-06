Predsjednik UFC-a Dana White najavio je u utorak da će se treća borba Stipe Miočića i Daniela Cormiera dogoditi 15. kolovoza, prenosi američki ESPN. Cormier je najavio da je ovo njegova zadnja borba prije nego ode u mirovinu.

„Ne znamo još lokaciju, ali borba ove dvojice sjajnih teškaša dogodit će se ovog ljeta“, rekao je White.

Da je ugovor potpisan dao je na slutiti još jučer DC. Na Twitteru je priložio dokaz. Naime, objavio je fotografiju svog digitalnog potpisa na mobilnom telefonu nakon čega su svi zaključili da to ne može biti ništa drugo osim potpisa za borbu s Miočićem.

U ZMAJEVOM GNIJEZDU: Miočić i Cormier vjerojatno će se boriti na UFC-ovom otoku, pogledajte kako to izgleda

Cormier je opet preduhitrio Stipu na društvenim mrežama i poslao mu poruku na svom Twitteru.

“Ovo je za sve moguće nagrade. 1-1 je, oba su meča završila nokautima, a radilo se o sjajnim okršajima. Jedva čekam da se ponovno borim s ovim likom! Sad je vrijeme da se uhvatim posla i treniram više nego što sam ikad trenirao”, poručio je Cormier.

This one is for all the marbles. 1-1, both knockouts but great fights, I can’t wait to fight this dude again!! Now it’s time to work as hard as I ever trained. #weareaka #zinkinsportsmanagement #2xheavyweightchamp 2xlightheavyweightchamp pic.twitter.com/BvyhectS4X

— Daniel Cormier (@dc_mma) June 9, 2020