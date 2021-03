Legendarni MMA borac Daniel Cormier odlučio je uoči meča između Stipe Miočića i Francisa Ngannoua malo porazgovarati sa svojim bivšim rivalom. Kako se čini nema više zle krvi između njega i Miočića. To se odmah može primijetiti po prvoj rečenici koju je DC izgovorio.

CORMIER PROGNOZIRAO ISHOD BORBE MIOČIĆA I NGANNOUA: ‘Mislim da će ga ovaj put nokautirati, ja sam primio previše štete…’

“Bok, Stipe! Uživao sam udarajući te po licu”, rekao je kroz smijeh.

“Kad smo se ti ja borili prvi put imao si oko 110 kilograma, a onda si bio sve lakši zbog brzine. Jesi li za borbu s Francisom nabacio koji kilogram jer je on dosta velik ili si na istoj kilaži kao kad si se borio sa mnom zadnji put?”, pitao ga je Cormier.

“Bit ću slične težine. Želim biti efikasniji. I dalje sam snažan, mislim da sam čak snažniji nego prije. Uoči borbe s tobom nisam pokušavao izgubiti na težini, to se samo prirodno dogodilo”, odgovorio je Miočić nakon čega mu je DC poželio sreću.

“Drago mi je da ja više nisam na suprotnoj strani”, poručio je Cormier.

