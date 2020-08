‘Žao mi je da sam ga ubo u oko. Nisam to napravio namjerno, kao ni što nije on to napravio. Vidio sam tek na snimci da sam ga ubo u oko. Pomislio sam ‘auuuuuuu, moja krivica’, objasnio je Miočić.

Stipe Miočić pobijedio je Daniela Cormiera u posljednjem meču trilogije i obranio svoj naslov prvaka u teškoj UFC-ovoj kategoriji. Postao je tako Amerikanac hrvatskih korijena najveći UFC-ov teškaš svih vremena, dok je Cormiera poslao u zasluženu mirovinu.

Stipe je pobijedio odlukom sudaca nakon pet jako dobrih rundi u Apex dvorani u Las Vegasu. O Miočićevoj nadmoći svjedoči podatak da su mu dvojica bodovnih sudaca dali prednost 49-46, odnosno smatrali da je dobio četiri od pet rundi, a samo je jedan bodovao borbu 48-47 u Stipinu korist.

Kako je javila ESPN-ova reporterka, nakon borbe Daniel Cormier odmah je prebačen u bolnicu zbog ozljede oka. Cormier je nakon borbe tvrdio da mu je Stipe zabio prst u oko i da na njega ne vidi, no radio je to i Cormier u sve tri njihove borbe.

Nakon borbe po tom se pitanju oglasio i sam Miočić na presici na kojoj se smijao s novinarima, a jednog je čak i izazvao na borbu. Kasnije se ispričao jer je uboo DC-a u oko.

“Žao mi je da sam ga ubo u oko. Nisam to napravio namjerno, kao ni što nije on to napravio. Vidio sam tek na snimci da sam ga ubo u oko. Pomislio sam ‘auuuuuuu, moja krivica”, objasnio je Miočić.

Nakon borbe oglasio se i šef UFC-a Dana White.

“Sjajna borba. Mislio sam da je 2:2 uoči zadnje runde. Koliko je dobra bila ovo borba? Oni su pravi ratnici. Ljudi su mi slali poruke da su barovi puni i da veliki broj ljudi gleda meč. Ne možete suditi meč po tom ubodu u oko. Obojica su bili ubodeni u oko. Cormierovo oko je bilo ozlijeđeno i prije tog uboda”, rekao je White.