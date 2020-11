Slavni irski MMA borac Conor McGregor natuknuo je da se Habib Nurmagomedov zapravo umirovio jer bi izgubio sljedeću borbu s njim. Po tko zna koji put vratio se Conor iz mirovine kako bi ušao u oktogon, ovaj put će mu protivnik biti Dustin Poirier, no na svom Twitteru dao je intrigantan odgovor o Habibovim odlasku u mirovinu.

“On je fenomenalan grappler, trenutno najbolji. Ali ja imam odgovor i oni to znaju”, napisao je Conor aludirajući da se Habib zapravo njega “prepao”. Podsjetimo, Habib je rekao kako odlazi u mirovinu jer je tako obećao svojoj majci te da se neće više boriti bez svog oca.

A phenomenal grappler fighter. The current best in the sport with it.

I’ve the answer however and they know it.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 1, 2020