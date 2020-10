Po tko zna koji put Conor McGregor vraća se u UFC, i to brže nego smo se nadali. Irac bi se u siječnju trebao boriti s Dustinom Poirierom.

Na borbu je pristao i rekao da će ju odraditi, ali ako se odvije na stadionu Dallas Cowboysa, jednom od najvećih sportskih zdanja u Americi.

“Prihvaćam, 23. siječnja je u igri! Cilj mi je da se ta borba održi na stadionu Cowboysa. Jerry Jones je moj prijatelj i stadion može primiti publiku. Bit ću spreman za Teksas, a Teksas će biti spreman za moje fanove. Nakon toga Manny”, napisao je Conor na svom Twitteru.

I accept, Jan 23rd is on!

My goal is to see this fight take place in Cowboy stadium. Proper Style! Jerry Jones is a friend and the stadium can hold our crowd. I will be ready for Texas and Texas will be ready for my fans!

Then Manny. #McGregorSportsandEntertainment

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 14, 2020