Po tko zna koji put Conor McGregor vraća se u UFC, i to brže nego smo se nadali. Irac će se 23. siječnja sljedeće godine boriti s Dustinom Poirierom na priredbi UFC 257, potvrđeno je iz više izvora.

At #UFC257 the rematch is going down

Conor McGregor vs Dustin Poirier II has been agreed upon and officially booked 🔥 (via @DamonMartin) pic.twitter.com/4hKL97oWta

