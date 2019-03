‘Na kraj puta stigla je legendarna karijera Mirka Cro Copa‘

Vijest da se legendarni hrvatski borac Mirko Cro Cop Filipović povlači u mirovinu i da je doživio moždani udar poput bombe je odjeknuo borilačkim svijetom. Gotovo svi najveći i najeminentniji borilački mediji javljaju o tome i u svojim pisanjima klanjaju se pioniru slobodne borbe na ovim prostorima. Ne samo borilački, nego i općenito sportski mediji.

Pogledajte samo na koji način o Mirku piše jedan ESPN i sve će vam biti jasno…

I Yahoo Sports piše o Mirku biranim riječima:

“Legendarni hrvatski borac odlazi u mirovinu nakon moždanog udara, a 44-godišnjak je potvrdio tu vijest rekavši Arielu Helwaniju da više nikad ne smije dobiti udarac u glavu. Također mu je kazao kako je imao puno sreće prilikom moždanog udara. Vijest je došla samo nekoliko tjedana nakon što je Cro Cop pobijedio Roya Nelsona na Bellator 216 priredbi. Cro Cop je slavio u revanšu protuv Nelsona jednoglasnom odlukom”.

MMAJunkie, jedan od najeminentnijih borilačkih portala na svijetu, ističe:

“Cro Cop se povukao s impozantnim životopisom od 25 godina u borilačkim sportovima. Kao kickboxer ima skor od 26-8, uključujući pobjedu 2012. na K-1 World Grand Prixu. U MMA je bio na pobjedničkom nizu od 10 borbi i osvojio naslov na Rizin FF Open-Weight Grand Prixu. Cro Cop slavno je osvojio pojas na PRIDE World Open-Weight Grand Prixu 2006. godine, zaustavivši Josha Barnetta da osvoji svoj prvi naslov u bivšoj japanskoj promociji. Potom je prešao u UFC gdje je imao skor 5-6″, stoji u tekstu.

I MMAFighting, još jedan renimirani borilački portal, dotiče se Hrvata…

“Legendarna karijera Mirka Cro Copa došla je do kraja. Cro Cop je u Rizinu ostvario pet uzastopnih pobjeda i osvojio ga 2016. godine. Taj anslov došao je nešto malo više od deset godina kasnije nakon što je izašao kao pobjednik s Pride World Open-Weight Grand Prix-a 2006. godine. Cro Cop je također završio Gabriela Gonzagu u glavnom meču UFC eventa u Krakowu u travnju 2015., osvetivši mu se za onaj teški poraz iz 2007. Bio je to njegov prvi meč u MMA kavezu još od njegova prvobitnog umirovljenja iz MMA 2011. godine. Međutim, vratio je svoju kickboxing slavu osvojivši 2012 K-1 World Grand Prix. Cro Cop je zaključio svoju veliku karijeru pobjedama i osobnim rekordom od 10-0, a tijekom karijere pobjeđivao je još i Josha Barnetta, Marka Colemana, Wanderleija Silvu, Muhammeda Lawala, Kevina Randlemana te Kazushija Sakurabu, kao i Heatha Herringa te Igora Vovčančina“.

Poznati BlodyElbow također piše o Cro Copu:

“Na kraj puta stigla je legendarna karijera Mirka Cro Copa. Samo nekoliko tjedana nakon što je pobijedio Roya Nelsona na Bellatoru 216 priredbi, bivši šampion K-1 i MMA pretrpio je moždani udar zbog kojeg mora prekinuti karijeru. Cro Copova 25-godišnja borilačka karijera uključuje uspjehe i pobjedu u K-1., zajedno s MMA karijerom od 52 borbe koja ga je dovela do osvajanja Openweight Grand Prixa u Prideu i RIZIN-u. Imao je neujednačenu karijeru u UFC-u, od 5 pobjeda uz 6 poraza od ukupno 11 borbi u elitnom oktogonu. No, završio je svoju karijeru s impresivnim osobnim rekordom 10-0”.

Mirko Filipović objavio je kraj karijere u Dnevniku Nove TV. Imao sam moždani udar prije tjedan dana. Kongo? Fjodor? Ništa od toga, nikad se neće dogoditi. Imam probleme s vratom, hvata me nesvjestica čim se okrenem. Išao sam na magnet vrata, kolor dopler, sve je bilo OK. Bolovi su me smetali, mislio sam da tako mora biti. I onda sam zarotirao vrat deset puta u jednu pa drugu stranu, i pao u nesvijest”, rekao je Mirko pa dodao:

"Imam probleme s vratom, hvata me nesvjestica čim se okrenem. Cijela bolnica to zna, imao sam moždani udar. Taj je izljev mogao otići lijevo, mogao je desno, pukla mi je žila. Nema to veze s borbom, vrat mi je preopterećen s 30 godina treninga. Bio je jedan nagli pokret i sad doslovce borba za život. Ne smijem primiti ni blaži udarac, tri mjeseca ni lakši trening, samo šetnje. Bilo koji oblik sklekova, vožnje biciklom, povisuje tlak i može izazvati novo krvarenje. A novi moždani moga bi biti smrtonosan. U boljem slučaju. U gorem mogao bih biti oduzet u rukama i nogama, da nisam svjestan okoline", rekao je Cro Cop.