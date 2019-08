ČINI SE DA JE DIO JAVNOSTI U HRVATSKOJ OZBILJNO ZAMJERIO HRGOVIĆU NEKE STVARI: Evo što se zapravo krije iza njegova ponašanja

‘Hrgovićevo ponašanje, izjave i ostalo nije ništa drugo neko jedna promidžba za američko tržište koje voli takve stvari’

Najbolji hrvatski profesionalni boksač Filip Hrgović (9-0-0, 7 nokauta) u nedjelju je ujutro po hrvatskom vremenu, u pakleno vrućem meksičkom Hermosillu, tehničkim nokautom u 3. rundi pobijedio 26-godišnjeg Marija Herediju, inače 48. teškaša svijeta prema BoxRecu do te borbe (sad je pao za jedno mjesto).

Bila je to jedna sigurna, dominantna i uvjerljiva predstava hrvatskog udarača koji je pokazao da iz borbe u borbu napreduje, kao što polako napreduje i korak po korak približava se teškaškom vrhu, onim najboljima Anthonyju Ruizu Jr., Joshui, Wilderu, Furyju, Povetkinu, Milleru, Whyteu i ostalima…

Hrga je sad 13. teškaš svijeta

Također, ovom pobjedom napredovao je na teškaškoj ljestvici i sa 17. mjesta je skočio na 13. Dodatno se promovirao na boksačkom tržištu koje bi, ako Hrga ovako nastavi, moglo svjedočiti i njegovoj borbi za sam naslov prvaka svijeta. U prošloj borbi protiv Corbina u Oxon Hillu u svibnju predstavio se američkoj publici koja je boksački najzahtjevnija, u boksačkoj meki je pokazao da ne misli biti samo prolazna priča, a to je potvrdio u predgrađu boksačke meke, Meksiku, jakoj boksačkoj zemlji čini borci nerijetko redovito završavaju u SAD-u na najvećim boksačkim prozornicama.

Heredia izdržao tek šest minuta i 43 sekundi

Heredia je pred svojom publikom u ringu izdržao tek šest minuta i 43 sekundi, a potom se srušio u seriji Hrgovićevih udaraca na koje Meksikanac nije imao odgovor. Nakon kanonade Hrginih bombi je ustao, ali ringovni je sudac ispravno procijenio da nastavak borbe nema smisla i da za nju on nije spsoban. Hrgović je djelovao moćno i samouvjereno, a zbog rekordne težine od 110,5 kg njegovi su udarci postali još razorniji. U odnosu na lipanj prošle godine Hrgović je nabacio više od osam kilograma, što ga je sasvim sigurno usporilo, ali i dalo na snazi udarca i još boljem, jačem dojmu kod suparnika.

Sve u svemu, Hrgović je još jednom oduševio. Svima je i prije ove borbe bilo jasno da Heredia nije boksač Filipova kalibra i da bi njegova pobjeda bila prava senzacija, no trebalo je ipak biti oprezan i pametno odraditi taktiku dogovorenu s Pedrom Diazom, cijenjenim kubanskim trenerom s kojim Hrga surađuje i koji ga je doveo na još jednu veću boksačku razinu…

‘Nemojte misliti da je Mario Heredia loš boksač’

“Nakon dugo vremena digao sam se ujutro kako bi prati jedan boksački meč, s guštom sam gledao Hrgovića koji je dominantno ušao u borbu i uvjerljivo i sigurno preskočio još jednu boksačku stepenicu. Znate, nemojte misliti da je Mario Heredija loš boksač, neka kanta za napucavanje. Nije, ma ni malo… Čovjek ima iskustva boksanja u WSB-u, na SP-u, najbolji je teškaš u Meksiku, trenutno je tamošnji broj jedan… Nisu Hrgoviću stavili nekog početnika u ring. Heredia itekako zna boksati. No, Hrgović je dominacijom odskočio. Ono što nije imao prije, sad ima”, kazao nam je talentirani trener uspješnog zagrebačkog boksačkog kluba Gladijator i jednog od naših najboljih boksačkih izdanaka i prospekata Tonija Filipa…

“Hrga je odskočio fizički, tehnički, spremniji je, ima kvalitetnu mišićnu masu. Neke pokrete je izveo koje nikad nije radio i vidi se da je spreman da napravi jedan veliki rezultat u svijetu boksa, točnije u teškoj kategoriji”.

Hrgovićeva samouvjerenost i predstava za Amerikance za neke su bahato ponašanje

Ono što se primjeti je i ta Hrgovićeva samouvjerenost i izjave koje su u Hrvatskoj, kod dijela javnosti, naišle na osudu i negativne komentare. Boksač iz Zagreba je tako, prilikom predstavljanja meksičkoj publici na treningu uoči borbe, pokazao kako se ne misli pozdravljati srdačno sa Heredijom, koji je smirivao zaštitare pokazujući kako samo želi pozdraviti Hrgovića kojem dobrodošlica baš i nije najbolje sjela…

“Što me imaš pozdravljati? Pozdravi me poslije meča. Ne sviđaju mi se borci koji se puno pozdravljaju. On je tu da mi skine glavu, ja sam tu da mu skinem glavu… “, rekao je i tako izazvao negativne reakcije kod dijela javnosti u Hrvatskoj, što se može vidjeti na društvenim mrežama i komentarima ispod tekstova, ne samo na našem portalu nego i na ostalim. Još prije je Hrgović znao davati izjave koje su kod nekih okarakterizirane kao bahate, kao, primjerice, kad je u intervjuu za Net.hr bez pardona kazao kako bi prebio tadašnjeg prvaka Anthonyja Joshuu.

“I mislim tako. Stvarno mislim tako. Ne pričam bez veze. Vjerujem da mogu pobijediti Joshuu. Siguran sam u to. Vjerujem da ih mogu sve pobijediti. Čitav svoj život posvetio sam boksu i ne bi se posvetio jednoj stvari da ne mislim da ću biti najbolji i da ne vjerujem u sebe”, kazao je za Net.hr Filip Hrgović u veljači 2018. godine. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Tomo Kadić nam to objašnjava riječima:

‘Hrga radi marketing, priču oko sebe. Amerikanci vole taj trash – talk’

“Gledajte, hrvatski narod je oduvijek bio ratnički narod. Mi cijenimo samo borbu i rezultate. Zato se kod nas, kad se netko vrati s nekog natjecanja s medaljom oko vrata, ali koja nije zlatna, to ne gledao kao neki uspjeh jer su ljudi u našoj zemlji naučili da smo mi uspješni, da stalno osvajamo zlatna odličja. Hrgovićevo ponašanje, izjave i ostalo nije ništa drugo neko jedna promidžba za američko tržište koje voli takve stvari. Ja ne smatram i jako dobro znam da on nije glup dečko nego upravo naprotiv. Imao je neke svoje konflikte. On radi jedan marketing, priču oko sebe. Filip je sjajan mladić, opušteniji je sad nego prije. Ima iza sebe jednu tešku fazu i on sebe uvjerava, sebi vizualizira uspjeh.

On mora vjerovati i on vjeruje da može postati prvak svijeta. Jedino se tako može do uspjeha. Morate si vizualizirati stvari u glavi ako mislite biti pobjednik, uspješan, ne govorim tu samo o boksu, sportu, nego općenito. No, Hrgine izjave ponekad zvuće bahato za neke. Mi smo fajterska nacija, mi volimo skromno doći do uspjeha. U svakom slučaju, da li nekad pretjera, možda i da, ali ako on vjeruje u to, u tome nema ništa loše. On mora vjerovati da će biti svjetski prvak. Jer, ako ti ulaziš u borbu s respektom nikad nećeš napredovati. U redu, možeš se spotaknuti, ali motivirat sebe svako mora. To je dio ovog sporta, dio boksa. Neke njegove izjave poput ‘gledajte me kao budućeg svjetskog prvaka’ odjeknu malo krivo. Možda bih volio ponekad da takvo što nije rekao, da ne govori, ali on zna zašto je postao profi boksač. On zna što želi, želi biti najbolji. Ne želi malo boksati pa Americi, nego želi ispisati boksačku povijest. Amerikanci vole taj trash – talk, a Hrgović djeluje samouvjereno, što je jako bitno i dobro. Koliko god se nekome to ne sviđalo i možda izgledalo drugačije”.

Za spomenuti je i kako je borba protiv Heredije za Hrgovića bila ukupno treći uspješno odrađeni meč u Meksiku, prvi kao profesionalac.