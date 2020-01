ALEN BABIĆ ZA NET.HR: ‘Čak je do Londona došla priča o meni i Hrgoviću. Kad god hoće može ući u ring sa mnom. Tu sam, ja ne bježim’

Razgovarali smo s Alenom Savageom Babićem

Boksačka sapunica oko Hrgovića, Miluna i kvalifikacija za OI u Tokiju dobila je novi nastavak. Jedni optužuju druge, a rješenja nema na vidiku. Najbolji hrvatski profesionalni boksač Filip Hrgović (27) već duže vrijeme spominje kako se želi boriti s prvakom Hrvatske za odlazak na Olimpijske igre, a to se ‘kosi’ s njegovom profesionalnom karijerom.

Hrgović protiv Miluna za kvalifikacije za OI?

No, taj bi se meč trebao dogoditi sredinom veljače, a Alen Savage Babić, talentirani boksač iz “BL Leonardo” kojeg trenira Leonard Pijetraj, bivši Hrgovićev trener u amaterskim danima s kojima se Hrga nije baš rastao u dobrim odnosima zbog novca i ugovora koje su imali dok su zajedno radili, poludio je na takvu “bahatost” Hrgovića, kako nam je to i sam kazao…

Babić je prije nekoliko dana na svom Facebook profilu objavio post u kojem je prozvao Filipa Hrgovića nazvavši ga kukavicom i optužio ga da odlučuje o karijerama drugih boksača, te da ucjenjuje hrvatski boks zbog trakavice oko kvalifikacija za Olimpijske igre. Nedugo nakon toga oglasio se i sam Filip Hrgović koji je na Babićeve kritike odgovorio tako što ga je nazvao običnim redarom. Nazvali smo danas Alena Babića, boksača koji se bori u istoj organizaciji kao i Filip (WBC) kako bi s njim porazgovarali o navedenom…

‘Veliko je zanimanje za Savageom’

“Prvo, želim vam otkriti eksluzivu. Naime, jučer me zvao ugledni britanski Sky Sport iz Londona, kažu da je jako velika potražnja i zanimanje za Savageom, pa sam im najavio da ću imati najmanje 6 mečeva u ovoj godini. Ja sam tražio deset, a u organizaciji su mu rekli da će probati, ali da ću imati najmanje 6. Uz to, čak je do Britanaca i Sky Sporta došla priča oko mene i Hrgovića. Zvali su me da me pitaju malo o tome i ja sam im rekao, ono što ću vama sad ponoviti, kad god Hrgović hoće može ući u ring sa mnom i odboksati meč. Bez obzira imao ja skor 3-0 ili imao 15-0. Kad god Hrgoviću odgovara, možemo ući u ring jedan nasuprot drugog. Tu sam, ja nigdje ne bježim”, kazao nam je u uvodu razgovora jedan od naših najboljih boksača Alen Babić i nastavio:

“Baš sad razmišljam o tome kakve mi je riječi uputio, ono ‘da neće redari iz noćnih klubova pisati boksačke pravilnike’. Mislim si što bi mu sad na to kazao, eto da vam budem iskren. Ne mogu kazati da me s tim povrijedio, ali nije to od njega bilo u redu, bio je to nizak udarac. Puno je hrvatskih ratnih veterana zarađivalo za kruh po noćnim klubovima.

‘Hrgović vrijeđa upravo te u čije ime se diči, koje stalno ističe’

I ja sam s njima zarađivao kruh, s jako puno njih… I čuo sam svakakvih priča, vjerujte mi. I da on sad kaže u kontekstu redara kao nešto nisko… On u biti vrijeđa upravo te u čije ime se diči, koje stalno ističe. Mislim, koliko ih znam, s koliko sam samo njih radio za 300 kuna po noći do 7 ujutro, samo kako bi preživio?! Mene nije ničeg sram. Rekao sam i prije, nemam ja neke škole strašne, srednju neku, ma bez veze. Ja sam tako mali kakav i jesam, zato što sam se na ulici naučio poniznosti. Nisam bahat i nikad ne mogu biti bahat jer sam deset godina prošao najgoru moguću ulicu. Bez ičega, sam… I sad on mene, umjesto da me poštuje kao boksačkog kolegu, kao Eddiea Hearna, kao u meču jer sam napravio filmsku priču, i umjesto da me poštuje on izjavi da sam ja običan redar”, govori nam Alen Babić…

“Gledajte, meni je ova situacija s Hrgovićem i Milunom možda i najteža za gledanje. Ja sam bio klupski kolega s Hrgom, a sad mi je Milun. Da, tako sam u biti u nezahvalnoj situaciji, ali stvari koje je Hrgović govorio izazvale su u meni revolt, pa sam onda to i napisao na svom Facebook profilu što sam i napisao. Htio sam da ljudi razumiju što je to on to rekao. Nisam htio da ispadne neka prevelika drama. Hrgović je rekao dvije stvari koje su totalne nebuloze. Prvo stvar na koju sam odmah izgubio živce je to što Hrgović želi da nitko ne ide na prve kvalifikacije za OI, a da on samo ide na druge u Pariz u svibnju. Pazite vi to, da nitko ne ide na prve u London u ožujku. To je prva stvar, a druga zbog koje mi je prekipjelo je ta da će pustiti da prođe PH, pa će on taj neki peti dan boksati neku svoju majstoricu s prvakom za odlazak na kvalifikacije u Pariz?! To su dvije tako bahate izjave da nisam mogao šutjeti”, objašnjava nam iskreni Alen Babić.

Hrvatska ima samo jedno mjesto u teškoj kategoriji na OI

Hrvatska ima samo jedno mjesto u superteškoj kategoriji boksačkog turnira na Olimpijskim igrama, na kojem drugi put u povijesti mogu sudjelovati profesionalci, ali s maksimalno 15 profesionalnih borbi. Na to mjesto pretendiraju upravo Marko Milun i Filip Hrgović.

Hrvatski boksački savez već je ranije objavio, a nedavno potvrdio da će Milun ići na europske kvalifikacije u Londonu koje su na rasporedu od 13. do 23. ožujka, dok će Hrgović ići na svjetske u Parizu, koje će se održati od 13. do 24. svibnja. Kako je to, između ostalog, Hrga htio još prije…

No, to Filipu predstavlja potencijalni problem jer, ako se Milun na europskim kvalifikacijama plasira u polufinale ili njegova zamjena Luka Pratljačić, onda će oni izboriti plasman na Igre, a Hrgović će ostati bez šanse jer će kvota biti popunjena. Hrvatska, naime, ima tek jedno zagarantirano mjesto u Tokiju po svakoj kategoriji.

Problem bi mogao biti u Hrginom načinu na koji on kvalifikacije za OI želi izboriti

Hrgović ima veliku želju još jednom na Olimpijske igre i, nakon bronce iz Rija 2016., ovog puta osvojiti zlato. Prema pravilima, ima i legitimno pravo na to. No, problem bi mogao biti u načinu na koji on to želi izboriti OI jer Hrgović na račun svojih ranijih zasluga traži tretman koji njemu odgovara, i tu zapravo dolazi do nećega što bi se moglo pretvoriti u problem. Znači, Hrga želi majstoricu s Milunom ili tko god već bude prvak Hrvatske, a ne želi na Prvenstvo Hrvatske…

‘Odmah sam rekao da Hrgović neće doći na PH. Poznajem ga’

“Upravo to. Samo ga pitajte kako bi njemu bilo da mu je to netko radio prije četiri godine, što bi onda bilo? Pa čovjek bi poludio. Na Milunu je sad veći pritisak, on je još uvijek mlad, tek kreće u ozbiljne stvari. To je veliki pritisak za tako mladog dečka prije državnog prvenstva. Odmah sam rekao, čim je izašla prva vijest o tome, da Hrgović neće doći na PH. Poznajem ga, znao sam da će tako biti. To se i dogodilo. Zašto neće biti na PH? Moje je mišljenje da on dobro zna kvalitete Marka Miluna. Daleko od toga da se on boji, ali itekako dobro zna Markove kvalitete, jako dobro zna i kako trenira, i tko ga trenira, kao i s kim je dečko sve boksao. Njemu je jasno da nije stopostotni favorit, toga u boksu nema, a pogotovo između dva vrhunska boksača kao što su Milun i Hrgović”, izjavio je Alen Babić i za kraj dodao:

“Ja uopće ne mislim da se ova stvar gleda kroz prizmu odnosa Lea i Hrgovića, odnosno da je to istina. Mediji spominju u priči Lea, Mavrovića, Hrgovića, ali ja uopće ne vidim gdje je tu poveznica neka. Leo nije izbornik hrvatske boksačke reprezentacije, ništa ih ne veže, ne znaš zašto ljudi to povezuju s njihovim razlazom. Valjda da ga ljudi ocrne. Gdje je Leo tu nešto napravio? Nije se oglasio niti u novinama, niti išta… Ja sam to rekao jer sam htio, na neki način, zaštiti te mlade boksače. Nitko od portala ništa ne piše o njima, pa čega se ljudi vi bojite?”