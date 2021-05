Svi ljubitelji boksa u Hrvatskoj s nestrpljenjem su čekali da promotori konačno odrede datum borbe u kojoj se Filip Hrgović trebao susresti sa svojim najtežim protivnikom dosad Michaelom Hunterom. Trebao, jer izgleda da od te bore na kraju ipak neće biti – ništa pa će Hrgović meč za naslov prvaka morati boriti protiv nekog drugog. Vjerojatno Josepha Parkera.

OVO JE ČOVJEK KOJI BI TREBAO BITI HRGOVIĆEV PROTIVNIK U NAJTEŽEM MEČU KARIJERE: Već s 24 godine bio je prvak, a izgubio je samo dvaput

A gdje je zaplelo u meču s Hunterom nije jasno ni Hrgovićevu promotoru Kalleu Sauerlandu, koji je o tome progovorio za Sky Sports.

“Čini se da je Hunter izgubio svoju olovku jer je krajnji rok za ugovore bio ovoga tjedna. Hrgović je potpisao, a potpisali smo i mi jer uz boksača potpis treba staviti i promotor. Mi smo sve odradili i papiri su spremni. Što je s Hunterom? Možda traži olovku, možda mu ne radi skener, možda je FedEx u štrajku. Uglavnom, taj ugovor nije potpisan”, rekao Sauerland.

MISSING! MICHAEL HUNTER'S PEN 🖊👀

Promoter Kalle Sauerland gives an update on the proposed IBF final eliminator between @Filip_Hrgovic & @MichaelHunterII@SauerlandBros@wassermanboxing pic.twitter.com/Pv62uZ5bEE

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 8, 2021