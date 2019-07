‘Ovaj video sadrži moćne udarače’

Na Facebook profilu “Final Fight Championshipa” pojavila se kompilacija najboljih nokauta s dosadašnjih 38 evenata. Video je u trajanju od 3:22 minute i uistinu je brutalan. I po ovim atraktivnim nokautima možete vidjeti kako se radi o jednoj ozbiljnoj organizaciji, koja se kroz povijest uspijela predstaviti kao najbolja borilačka organizacija u regiji, što je bila karta za Ameriku, točnije za svjetsku borilačku meku Las Vegas…

MORAJU LI SE MIOČIĆ I CORMIER NAKON OVOGA ZABRINUTI? Ngannou low kickom doslovno ‘izbio iz cipela’ timskog kolegu

Ivica Truscek spektakularno, Newson Journey moćno

“Ovaj video sadrži moćne udarače”, stoji u opisu videosadržaja. Upozoravamo da neki sadržaji i reakcije boraca netom nakon nokauta mogu uznemiriti one osjetljivije. U presjeku najboljih nokauta i, ujedno, i perioda do danas same organizacije, može se vidjeti i sva brutalnost i surovost koja vlada u borilačkom sportu koji je uistinu spektakularan i popularan. Neki nokauti ozlijedili su borce i prizori su, koliko atraktivni, toliko i strašni. Tu mislimo na nokaut Newsona., kao i uvodni u videu, a ima ih još…

A što je tek Ivica Truscek izveo u jednoj od svojih borbi… To možete vidjeti u prvom dijelu videa. Inače, slobodna borba je sve popularniji sport. No, neki smatraju da su borbe previše brutalne te da u njima ima previše krvi i ponekad teških ozljeda. Često borbe završavaju krvavo, a u tom trenutku publika je ujedno šokirana i ogorčena, a opet oduševljena… Gladijatori modernog doba u modernim gladijatorskim arenama… No to je dio takvog sporta pa su se mnogi pomirili sa time, iako često nailazi na kritike borilačkih fanova, dijela javnosti koja najčešće preferira “plemeniti sport” boks.

Mirko Filipović za pamćenje

Naši su borci, na sreću, bili pošteđeni brutalnih ozljeda. Mirko Filipović je iskusio nekoliko neugodnih nokauta poput onaj Gonzage njegovim oružjem high-kickom koji je nekako najupečatljiviji ili kad ga je Kevin Randleman svladao. Protiv “The Monstera” proslavljeni hrvatski borac doživio jedan od najbrutalnijih nokauta u karijeri. U Saitami 25. travnja 2005. Amerikanac ga je prvo udarcem lijeve šake poslao na tlo, a zatim ga nemilosrdno nastavio mlatiti sve dok sudac nije prekinuo njegove udarce. Na svu sreću, Mirko je najčešće bio taj koji je nanosio ozljede drugima češće nego oni njemu tijekom svoje velike karijere.