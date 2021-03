BRUTALNO DA BRUTALNIJE NE MOŽE: Pogledajte jedan od najefektnijih nokauta ove godine. Uništio protivnika ‘tomahawkom’

akozvanim “tomahawk” udarcem laktom pogodio ga je u bradu i ovaj se istog trenutka strovalio na pod

Bio je to uvjerljivo jedan od najbrutalnijih i najefektnijih nokauta ove godine. Na MMA priredbi ONE Championshipa, pod zvučnim nazivom, “Fists of Fury 2”, Mark Abelardo je rijetko viđenim udarcem svladao Emilija Urrutiju.

Takozvanim “tomahawk” udarcem laktom pogodio ga je u bradu i ovaj se istog trenutka strovalio na pod i to potpuno ukočen. Abelardo je odmah skočio na njega kako bi ga dokrajčio serijom udaraca u glavu, ali je na svu sreću tu bio sudac koji je skočio i tijelom spriječio još veću štetu.

