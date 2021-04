Na društvenim mrežama pojavio se brutalni i nehumani nokaut Kaleba Harrisa protiv Johnavana Vistantea na Bare Knuckle FC 7 eventu (BKFC-u) 10. kolovoza 2019. u Biloxiju, saveznoj američkoj državi Mississippi i to u 51 sekundi druge runde. Ovom pobjedom Harris je došao na 1-1 u bare knuckleu. Izgubio je od Harrisa Stephensona na BKFC 5 podijeljenom odlukom sudaca u travnju 2019. Harris je svog suparnika u ovoj borbi nokautirao savršeno plasiranim desnim poludirektom, kojim ga je bacio u nesvijest.

Another 👀 at Harris vs. Vistante pic.twitter.com/1zO35DJIk3

— Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) August 11, 2019