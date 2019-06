BRUTALAN POTEZ KOJI JE ZAUVIJEK PROMIJENIO BOKS: ‘Najopasniji čovjek na planeti’ nakon ovoga s više nije mogao vratiti na vrh

Iako nije bio u formi iz mladosti i već je dobrano zaglibio u noćni život bez granica, drogu i sve užitke koje je novac mogao kupiti, Tyson je u vrijeme održavanja borbe još uvijek bio ime koje je itekako značilo puno u svijetu boksa

Dvojica istinskih teškaških legendi Mike Tyson i Evander Holyfield našle su se u klinču u trećoj rundi revanša epskog boksačkog klasika. Las Vegas je bila idealna pozornica za takav spektakl koji je potrajao samo tri runde i završio sramotom za Iron Mikea, nekadašnjeg “najopasnijeg čovjeka na planeti”.

Na današnji dan prije točno 22 godine u trećoj rundi te borbe Evander Holyfield ostao je bez komadića uha. Kako je opisao Tyson nakon borbe, Holyfield je također igrao prljavo. udarao ga je glavom iako je viši od njega pa je temperamentni Tyson napravio potez koji ga je zauvijek pokopao.

Nikad više prvak

Iako nije bio u formi iz mladosti i već je dobrano zaglibio u noćni život bez granica, drogu i sve užitke koje je novac mogao kupiti, Tyson je u vrijeme održavanja borbe još uvijek bio ime koje je itekako značilo puno u svijetu boksa.

FILIP HRGOVIĆ IMA NOVU BORBU: Dame i gospodo, pripremite se na spektakl

Naslov prvaka oduzeo mu je upravo Holyfield pobjedom u prvoj od te dvije borbe. Prvi je to put bio Tysonu da je nanizao dva uzastopna poraza te početak njegovog pada u osobnom i sportskom smislu. Suočio se s velikim pravnim problemima, a osuđen je i na zatvor. Pokušao se na stare staze vratiti, djelomično je čak i uspio jer je stigao do borbe s Lennoxom Lewisom za naslov prvaka, no Leweis ga je tu zaustavio.

U kasnijim borbama pojavljivao se samo kao atrakcija te priznao da je izgubio svu ljubav prema boksu te da se bori samo zbog novca.