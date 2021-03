Srpski MMA borac i nekadašnji Cro Copov štićenik, Darko Stošić, brutalnim je nokautom stigao do pobjede protiv Poljaka Michala Wlodareka u svom debiju u KSW-u.

Stošić je u ovu borbu ušao kao autsajder, međutim, niti u jednom trenutku nije tako izgledao te je dominantnom predstavom stigao do pobjede.

Svježa krv u KSW-ovoj teškoj kategoriji i debi koji su balkanski MMA fanovi dugo očekivali. Bit će to krvoproliće”, poručio je u najavi ovog KSW-ov predsjednik Martin Lewandowski. I bio je u pravu.

Darko Stosic 🇷🇸 with the tremendous ground and pound victory over

Michal Wlodarek 🇵🇱 !!!

Who ya got next?

— Fanatics Fantasy MMA (@FanaticsMMA) March 20, 2021