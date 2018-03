BRONČANI BOMBARDER SMLAVIO KING KONGA: Boksački spektakl oduševio, Wilder s ruba poraza do nokauta koji je odjeknuo

Wilder je pretrpio teške udarce, ali Ortiz nije znao što ga je snašlo

‘Brončani bombarder’ Deontay Wilder (40-0, 39 KO) pobijedio je ‘King Kong’ Luisa Ortiza (28-1, 24 KO) monstruoznim nokautom u 10. rundi borbe, a tim udarcem i sedmi put obranio naslov WBC prvaka teške kategorije osvojen 2015. u meču s Bermaneom Stiverneom.

Dosad neporaženi kubanski boksač predstavljao je ispit karijere za Wildera, a bio je to ispit kojeg je Amerikanac položio s odličnim uspjehom. Uvodne borbe meča nisu ispunile zahtjeve publike koja je zvižducima ispratila borce, no akcija je krenula u petoj rundi.

BRONČANI BOMBARDER NEMA MILOSTI: Uđe u ring, sprda se sa svojim protivnicima i onda ih – razvali! Hoće li kubanska legenda preživjeti?



Wilder tada prvi put ruši Ortiza, no i sam se u sedmoj teško uzdrman nalazi na rubu poraza. Uzdrman, ne i klonut duhom Wilder je pronašao put do oporavka i u devetoj rundi dominirao, ali i desnicom pogodio suparnika kojeg je samo prekid runde spasio preuranjenog i na neželjen način završenog meča. Ipak, ništa nije mogao Ortiz napraviti da to spriječi samo rundu kasnije.

Očito nedovoljno oporavljen Ortiz je dvaput padao pod Wilderovim naletima, a u ovom drugom rušenju krije se i kraj meča. Rasplet boksačkog spektakla u New Yorku vjerojatno znači i da smo se dodatno približili meču koji se nestrpljivo čeka – srazu Wildera i Anthonyja Joshue koji pojaseve teškaškog prvaka svijeta drži po WBA, WBO, IBF i IBO organizacijama.