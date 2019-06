BRONCA S EUROPSKIH IGARA ZNAČI NASTAVAK SJAJNOG NIZA: Javio nam se senzacionalni boksač iz mjesta Sali i prokomentirao uspjeh u Minsku

Javio nam se 23-godišnji talentirani boksač iz mjesta Sali Toni Filipi nakon poraza u polufinalu Europskih igara

Jako je htio finale i, na posljetku, zlato s Europskih igara, ali se na kraju morao zadovoljiti s broncom. Možda je u početku bio tužan i razočaran što jučer u Minsku nije prošao Rusa Muslima Gadžimohamedova, ali nakon (ne)prospavane noći dojmovi su se ipak slegnuli i došlo je zadovoljstvo ostvarenim. Odradio je na turniru ukupno 4 borbe na visokom nivou, pokazao da je spreman, ali ponekad sitnice odlučuju…

‘Zadovoljan sam’

Za 23-godišnjeg Filipija, člana zagrebačkog Boksačkog kluba “Gladijator” bronca s Europskih igara znači i nastavak osvajanja medalja na velikim natjecanjima, nakon bronce sa svjetskog juniorskog prvenstva 2014. te srebara sa europskog juniorskog prvenstva, europskog prvenstva za boksače do 22 godine i Olimpijskih igara mladih…

“Zadovoljan sam rezultatom na ovom natjecanju. Imam broncu s Europskog prvenstva, ove Europske igre su za boksače i ujedno Europsko prvenstvo pa rezultat s takvog jednog natjecanja mora i je uspjeh. Što se tiče same borbe s Gadžimohamedovim, meč je bio nadmudrivanje i čekanje jedan drugoga. On je malo više pokazao i radio i to je to. Dosta me respektirao u ringu, ali jednostavno nisam uspio sve svoje zamisli realizirati i sprovesti u djelo. Čestitam Gadzhimagomedovu, nadam se kako ću imati prilike za uzvrat, u biti ne sumnjam u to… Nova prilika sigurno će vrlo skoro doći i nastojat ću mu uzvratiti na isti način, u to nema sumnje. Glavu gore, idemo dalje”, kazao nam je Toni Filipi koji nam se javio iz Minska iz kojeg se u domovinu vraća u ponedjeljak…

‘Trebao sam više napadati i više raditi serije’

“Što bi promijenio? Trebao sam više napadati i više raditi serije jer sam dosta fizički jači od njega, on je malo brži, tako da mi je bježao. Ostaje žal, da… Na svako natjecanje idem s ciljem osvojiti zlato, uvijek dajem sve od sebe da dođem do njega. Ali, u polufinalima, finalima, nijanse odlučuju, tako da ovaj put sreća meni nije bila naklonjena.

Tri sina gospođe Filipi, sva tri boksači, Šime, Bepo i Toni. Od trojice, dvojica sad znaju kako je to uzeti broncu s Europskih igara. Na onim prvima Bepo je također osvojio broncu…

Uvjerljiva pobjeda ruskog boksača

“Moji su mi čestitali, zadovoljni su medaljom. Uz mene su, nema problema. Da, i Bepo ima broncu, on ju je uzeo na prvim EI. Sigurno mi je ovo najveća reprezentativna medalja do sad, zbog toga što se radi o seniorskom uzrastu. Imam s U-21 dvije medalje, imam i s natjecanja EU, ali ovo je najveće natjecanja na koje sam do sad išao. Sad slijedi odmor nekoliko tjedana i pripreme za Svjetsko prvenstvo u rujnu. Idem kući na Dugi Otok, obavezno, idem se domoriti pa ponovno u dvoranu”, zaključio je Toni Filipi.

Milun nokautiran

Vrijedi spomenuti kako se jedan od najboljih hrvatskih boksača, koji dolazi iz mjesta Sali na Dugom Otoku, nije uspio plasirati u finale Europskih igara u Minsku u kategoriji do 91 kilograma, jer ga je u polufinalu jednoglasnom odlukom sudaca s 5-0 svladao Rus Muslim Gadžimohamedov. Izdanak iz BK Leonardo Marko Milun također se nije uspio plasirati u finale u kategoriji preko 91 kilograma na istom turniru, bolji od njega je u polufinalu bio Ukrajinac Viktor Vihrist koji ga je nokautirao u trećoj rundi.