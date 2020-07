BRITANAC JE DOSLOVNO POBJEGAO O ‘HRVATSKOG DIVLJAKA’: Eddie Hearn najavio da za njega sprema veliki izazov

Hrvatski “Divljak” Alen Babić vratit će se u ring 22. kolovoza na velikom boksačkom eventu u Brentwoodu u kojem će glavnu ulogu imati Dillian Whyte i Aleksander Povetkin.

“On će se naći na popisu borbi. Još nam je ostalo nekoliko mečeva koje ćemo dodati tom ‘cardu’, no uskoro ćemo i taj dio riješiti. Babića čeka meč koji će označiti veliki iskorak u njegovoj karijeri i trenutno razmišljamo o nekoliko mogućih protivnika. On je dobar borac koji je spreman za borbu s bilo kime, a i Dillian je spreman da ga stavi u meč protiv bilo koga”, izjavio je Hearn.

3-0 Croatian heavyweight Alen Babić is set to feature on the undercard of his manager @DillianWhyte's WBC Interim Heavyweight World Title clash with Alexander Povetkin on August 22nd at @MatchroomBoxing's #FightCamp (per @EddieHearn via @IFLTV)

No opponent announced yet#Boxing pic.twitter.com/QMZerHsWOm

— Fight HQ (@FightHQTV) July 20, 2020