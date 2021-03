BOŽO STARČEVIĆ NAKON NEVJEROJATNE BORE I PLASMANA NA OI: ‘Do kraja nisam vidio na jedno oko, ali pobijedio sam’

Idućeg mjeseca u Sofiji će biti i svjetske kvalifikacije za OI, a Starčević se nada kako bi još netko od naših hrvača mogao do vize

Nakon što je zbog nesreće i nepravde ostao bez medalje na olimpijskim igrama u Rio de Janeiru, trenutačno najbolji hrvatski hrvač Božo Starčević, dobio je novu priliku izborivši vizu za Tokio.

Starčević će na OI u Tokiju predstavljati hrvatsko hrvanje grčko-rimskim načinom u kategoriji do 77 kg, a to je pravo izborio subotnjim plasmanom u finale kvalifikacijskog turnira u Budimpešti.

Na putu do finala 32-godišnji Starčević je prvo tehničkom nadmoći (8-0) bio bolji od Poljaka Mateusza Lukasza Wolnyja, a nakon teške i neizvjesne borbe u četvrfinalu je svladao i Azerbjadžanca Sanana Sulejmanova. U polufinalnoj borbi, koja je pobjedniku donosila plasman na Olimpijske igre, Starčević je na bodove (3-1) pobijedio češkog reprezentativca Oldricha Vargu.

Zbog ozljede oka predao je finale protiv Rusa Aleksandra Čehirkina, no nije se niti trebao boriti jer je samim ulaskom u finale osigurao plasman na OI.

“Nakon 20 sekundi polufinalne borbe dobio sam prst u oko nakon čega sam tražio prekid. Liječnik je rekao da mogu nastaviti, no do kraja borbe nisam vidio na to oko, bilo mi je mutno, ali dobio sam tu borbu. Sreća je što je to bila zadnja borba, jer da mi se to dogodilo u prvoj ili drugoj morao bi odustati,” kazao je Starčević na konferenciji za novinare u restoranu Oliva.

‘Čekao sam pet godina’

Hrvaču zagrebačkog Metalca bit će to druge OI. U Rio de Janeiru je nepravdom ostao bez ulaska u finale i sigurne srebrne medalje nakon što mu suci u borbi protiv Rusa Romana Vlasova nisu priznali zahvat za tuš. Na kraju je izgubio i tu i borbu za broncu.

“Čekao sam ovo pet godina, jer se olimpijski ciklus produžio za godinu dana. U međuvremenu sam dobio dvoje djece, puno se stvari promijenilo. Nadao sam se i vjerovao da mogu. Sada imamo četiri mjeseca da se kvalitetno pripremim za OI i novi pokušaj osvajanja medalje. Samo da nema ozljeda. Želim napraviti najbolje i najteže pripreme u karijeri, a bit će mi to i najslađe pripreme u životu,” kazao je još jednom se osvrnuvši na nesretni poraz u polufinalu Rija.

“Na ovim kvalifikacijama nisam razmišljao o porazu u Riju, ali kroz ovih pet godina puno sam puta razmišljao o toj borbi. Na OI će ponovo biti Vlasov, ne mogu reći da tom čovjeku nešto zamjeram. On je hrvač kao i ja. To su napravili suci i interesni lobiji. Svjestan sam što je bilo, sjetim se ponekad što je moglo biti, ali ovo je moj put.”

Istaknuo je kako će u Tokiju u njegovoj kategoriji nastupiti 16 hrvača, četiri manje nego u Brazilu i već je sam plasman na OI veliki uspjeh.

“Na OI će u mojoj kategoriji nastupiti 16 hrvača, svi se dobro znamo. Do igara ćemo proučiti svakog suparnika, siguran sam kako će i oni mene proučiti, tako da neće biti nikakvih iznenađenja. To će jednostavno biti tko je najbolji tog dana, tko će biti psihički jači u glavi. Međutim, već sam nastup na OI u hrvanju je ogromna stvar. Bit će to moje druge OI, ali ja želim medalju. Bila bi to točka na “i” moje karijere,” priznao je.

Idućeg mjeseca u Sofiji će biti i svjetske kvalifikacije za OI, a Starčević se nada kako bi još netko od naših hrvača mogao do vize.

“Sada smo skinuli pritisak jer će naše hrvanje imati barem jednog predstavnika. Sada će možda i drugima biti malo lakše,” kazao je.

Zahvale trenera

Trener reprezentacije i Božin brat, Nikola Starčević zahvalio se cijelom savezu, ali i ostalim hrvačima.

“U hrvanju je put do olimpijskih igara rigorozan i težak. Želim se zahvalititi cijelom stožeru, ali i ostalim hrvačima. Dečki su napravili dobar ambijent,” kazao je dodavši kako se nada da će se uskoro realizirati projekt izgradnje hrvačkog centra.

Trener mentor Bjelorus Igor Petrenko, koji surađuje s našim savezom, istaknuo je kako je turnir bio težak i fizički i psihički.

“Bio je to težak turnir, i u fizičkom i psihičkom smislu. Odradili smo ga kvalitetno, svatko je radio što je trebalo. Nadao sam se još kojoj vizi, ali imamo još jednu šansu,” dodao je.

Predsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza Vladimir Bregović čestitao je Boži na velikom uspjehu, dodavši kako se nada još nekom našem hrvaču u Tokiju.

“Ako dečki prikažu što su prikazali u Budimpešti, vjerujem kako nam je još jedna viza vrlo blizu,” kazao je dodavši: “Nadam se kako će Starčević u Tokiju naplatiti sve dugove koji su nastali u Riju i osvojiti medalju. Koliko je ovo veliki rezultat može vam poslužiti podatak kako je Božo u 2. kolu pobijedio prvaka Europe koji još nema normu za OI, a pitanje je hoće li je izborit.”

Državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tomislav Družak je čestitao hrvačkoj obitelji i Starčeviću na plasmanu na OI, najavivši kako bi se uskoro moglo organizirati cijepljenje svih naših olimpijaca i pratećeg osoblja.

Pomoćnik glavnog tajnika HOO-a Siniša Krajač je istaknuo kako ovaj uspjeh nije stigao nenadano već napornim radom i zalaganjem, čestitavši svima u HHS-u na ovom uspjehu, dok je u ime Grada čestitao pročelnik Gradskog ureda za sport i mlade Milan Pavelić.