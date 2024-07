Boris Stanić adut je srpskog MMA tima u Fight of Nations™- Put do pobjede, prvog reality showa s tematikom mješovitih borilačkih sportova na ovim prostorima.

Fight of Nations™- Put do pobjede s emitiranjem počinje 27. srpnja na platformi Voyo, a veliko finale ovog jedinstvenog koncepta dogodit će se 7. rujna u Puli na FNC 19 eventu.

Reality show 'Fight of Nations™: Put do pobjede' od 27. srpnja gledajte na platformi Voyo

Tada će u kavez po MMA pravilima treneri timova Hrvatske i Srbije, Filip Pejić Nitro i Vaso Bakočević Psiho, kao i dva najbolja člana MMA momčadi Hrvatske i Srbije. Inače, po četiri borca su u momčadima.

Fight of Nations™- Put do pobjede ima sedam epizoda i snimao se 15 dana, prema onom što su nam rekli sudionici reality showa, borci i treneri.

Što se tiče Borisa Stanića (21), radi se o talentiranom mladom borcu koju dolazi iz Novog Beograda. Podrijetlom je iz Dalmacije, iz Tisnog na Murteru i posjeduje dvojno državljanstvo i osobnu - hrvatsko i srpsko. Baka mu je, naime, iz Tisnog i u Tisnom ljetuje čitav život u obiteljskoj kući. Ima u Hrvatskoj i ekipu "blejatora" koju obožava, kako je to simpatično opisao. U Tisnom je kao kod kuće, to je njegova oaza mira od kad zna za sebe. Sve zna u Tisnom, svi znaju njega i nikad nije imao nikakvih problema. Tisno ga je i spasilo kad je zapao u probleme.

"U pravom smislu te riječi. Tisno me spasilo kad mi je bilo najgore i ovo je prvo ljeto, evo, da nisam otišao na more u Tisno nakon 20 godina, a nisam zbog obveza oko reality showa", počinje svoju priču za portal Net.hr Boris Stanić, koji se u Fight of Nations™- Put do pobjede vili s bazenom još više zbližio s Franom Lukom Đurićem, s kojim se borio na FNC 13 u Pioniru prošle godine i izgubio u trećoj rundi, kao i s Markom Ančićem, za kojeg govori kako ga totalno gotivi. Dečki su iz teama Hrvatska.

"Bilo je teško snimanje jer je to bilo nešto novo za sve, ali generalno je bilo lako. Posvetio sam se svom cilju i svim obvezama koje su bile postavljene ispred mene. Dodatno sam se povezao s nekim ljudima, međusobno, mi u teamu Srbija. Veliko iskustvo", govori Boris Stanić.

Zanimljivo, ali dobri Fran Luka je pozvao Borisa da i on dođe kod njega u stan u Prečko, u zagrebački kvart u zapadni dio Zagreba, da prebaci svoje MMA talente i sposobnosti u ATT klub u Špansko, kvart nasuprot Prečkog. Tako nam je otkrio Boris.

Splićanin Marko Ančić to je prije godinu i sedam mjeseci upravo i napravio, došavši živjeti i trenirati u Zagreb, u ATT klub. Marko i Fran su cimeri u stanu i zajedno sanjaju svoje sportske snove, treniraju, prolaze kroz sve izazove.

"Fran je prva lika momak. I mene je zvao da dođem u ATT zbog mogućnosti i napretka u slobodnoj borbi u tom klubu i gradu Zagrebu, kazao da mogu živjeti kod njega na stanu. Kakva bi se to ekipa skupila, baš jaka. Nisam otišao jer već treniram u Beogradu. Ali, hvala Luki na ponudi i dobroj namjeri, pamtim to", rekao je Boris Stanić koji je otvoren mladić. Bez kočnica iskreno govori o svemu. Ispričao nam je čitav svoj put, otkrio detalje iz svog života.

Tošin Bunar njegov je kvart u Novom Begradu, gdje je i počeo trenirati MMA u jednom lokalnom klubu. Odlučio se sa 16. na slobodnu borbu jer je bio laka meta, kako opisuje. Bio je najmanji i kao takav uvijek najslabija karika, iako se on znao tući jer je prije trenirao judo. Međutim, kako biologija radi svoje, u toj dobi je bio još prilično mršaviji od svojih vršnjaka i nije znao obranu od kickowa.

"Znači, bilo je da sam dobio kick u tučnjavi, po nogama. Kako nisam znao obranu od toga, dobivao sam batina, svi su bili jači i veći od mene, viši i teži i sve to me nerviralo. U srednjoj školi sam nekako najviše blejao po vani. Ništa pod milim Bogom nisam radio. Zujao po kvartu i pušio travu. MMA me izvukao iz problema. Krenuo sam trenirati. I dan danas tvrdim da moji treneri nisu bili takvi kakvi jesu, da ne bi uspio. U međuvremenu su sam, u kombinaciji s teretanom, dobio dodatnu kilažu, ojačao se, naučio neke segmente u slobodnoj borbi. Kako su se moji prijatelji krenuli natjecati, krenuo sam i ja."

Kad je nastupio na prvom natjecanju u slobodnoj borbi nije vjerovao da to ima u sebi, ali ubrzo je otkrio što sve može. Počeo je ostvarivati uspjehe. Unatoč životnim problemima koji su ga, u međuvremenu snašli. U Tisnom je spoznao neke stvari i odgovorio na adekvatan način, kako to rade pametni...

"Pronašao sam sezonski posao kod sebe u Tisnom. Bio sam na moru tri mjeseca kod bake. Radio u restoranskoj kuhinji u mjestu i prao suđe. Radio sam i na jednom kiosku i to je mi je bilo super. Život je tako posložio da sam se našao u situaciji da sam bio primoren na takvo što. Izdogađale su se bile neke stvari u Beogradu, da sad ne ulazim u detalje i muka me natjerala na to. Čak me jedan debil optužio da sam krao na kraju posla, a nisam i to se na kraju i saznalo, istina je izašla na vidjelo sama od sebe. I taj čovjek, što je karma, pao je s motora i više nije mogao raditi. Ne veselim se ničijoj nesreći, ne dao Bog, samo govorim. Morao je otići za Zagreb i meni ostaviti radnju - trgovinu da radim u njoj. Zarađivao sam tada po 100-150 eura dnevno, taj posao mi je išao i to mi je bilo baš dobro raditi. U Tisnom sam spoznao neke stvari, naučio, ojačao jer sam prošao to što sam ispričao. Konobario sam isto nešto kratko, ali sam brzo shvatio da nisam za to", otkriva nam srpski MMA borac.

Nije Borisu Staniću bilo lako, ali je stisnuo zube u Dalmaciji i krenuo spasiti od života što se spasiti da. Čitavo mu je vrijeme u glavi bila slobodna borba, treninzi.

"Morao sam se pronaći, a u Tisnom sam se pronašao. Mogao bi u Tisnom živjeti komotno tri mjeseca svake godine za vrijeme ljeta, ali samo tada. Moj prijatelj Lav, njemu su se za to vrijeme u Beogradu u klubu posvetili i gradili mu karijeru, jer sam ja bio na moru i radio. Mene je to motiviralo, izazvalo i vratio sam se u Beograd, sad drugačiji mentalno, jači zbog Tisnog i svega što sam prošao. Ubrzo sam sparirao s njim i bio bolji, iako se trener ponašao kao da sam ja suparnik, a on njegov i samo njegov borac. Naravno, bio sam i ja njegov borac. Nisam tako osjećao tada", govori Boris Stanić koji je u godinu dana u 10 mečeva ostvario 9 pobjeda. To mu je bio znak da prijeđe u profi vode.

Prilikom boravka u Fight of Nations™- Put do pobjede stekao je nova iskustva...

"Fran je čudo dobar momak, ne znam da li se itko s njim može zakačiti. Marka gotovim isto, dogovorili smo se da dođem kod njega da živimo, da treniramo zajedno. On isto voli kuhati kao ja, jesti. Tu smo se nas dvojica našli. Svašta se svima događalo. Bilo je tu napornih trenutaka, izazova, a ja sam se jedini prije Fight of Nations™- Put do pobjede reality showa borio i s Franom i s Erikom. Imao sam situaciju s Petrom koju neću otkrivati, ali jedino je to bilo izvan nekih okvira. On me baš nervirao u početku, retardiran je lik. Malo sam ga zezao, cimao, ništa zločesto i ovaj poludio."

Sve su to bili izazovi i prepreke koje je Boris Stanić morao proći zrelo i pametno, bez pretjeranih uzbuđivanja i sukoba. Iako bi svatko reagirao na to što je Petar njemu napravio. Tu je, recimo, pokazao Boris zrelost, mudrost i strpljenje.

"Sve u svemu, bilo je to veliko iskustvo. Sprijateljio se s nekima, napredovao u slobodnoj borbi, borio se s pritiskom i očekivanjima. Sigurno ću u daljnjem životu i karijeri koristiti to stečeno iskustvo iz reality showa jednog takvog koncepta. Sve je bilo TOP. Jeli smo kao carevi, od bifteka do svega. Rekao sam neka me zovu i sljedeće godine ako treba, mogu nastupiti za bilo koju momčad, Hrvatsku, Srbiju, svejedno. Hoću reći da je bilo dobro. Sve što sam doživio u reality showu Fight of Nations™- Put do pobjede koristit će mi u daljnjoj profesionalnoj karijeri", zaključio je Boris Stanić.

